Una empresa de satélites argentina recibe inversiones por US$ 27 millones

La empresa argentina Satellogic, que se dedica a la fabricación y puesta en órbita de nanosatélites, consiguió la semana pasada US$ 27 millones de un grupo de firmas y fondos de inversión, entre los que aparecen la tecnológica china Tencent, el fondo brasileño Pitanga y CrunchFund, ubicada en California.

Creada y conducida por el argentino Emiliano Kargieman, la firma se especializa en la fabricación de satélites de pequeñas dimensiones que capturan imágenes de alta resolución y a muy bajo costo. "Satellogic es ahora el único proveedor de imágenes hiperespectrales de alta resolución en el mundo”, sostuvo la compañía a través de en un comunicado.

Satellogic tiene en órbita cinco satélites, Capitan Beto, Manolito, Tita, Freco y batata y Milanesat. Este último fue lanzado el pasado 15 de junio. En agosto prevén lanzar dos nuevos satélites.

Kargierman declaró que el destino de los fondos será para "inversión en investigación y desarrollo, y para capital de trabajo, en particular para construir y lanzar más satélites, además de para incrementar el equipo de ventas", según publicó el matutino Clarín. "La composición accionaria exacta de la compañía no la hacemos pública, pero incluye a los socios fundadores, inversores y empleados", agregó.

El proyecto de la empresa es, el año que viene, tener ocho satélites en órbita que formarán "la constelación Aleph", relató el líder de Satellogic. Esto permitirá "mirar cualquier punto de la tierra más frecuentemente que cualquier otra tecnología disponible hoy: vamos a reducir los tiempos de revisita para las imágenes satelitales de días a cuestión de minutos", sostuvo.

Así, con la tecnología que desarrollaron, podrán “alcanzar una distancia de muestreo sobre el terreno inferior a los dos metros, comparables con los satélites comerciales más caros”.

Sin embargo, Kargierman no piensa en convertir a Satellogic en el nuevo unicornio argentino (como Globant, OLX, MercadoLibre y Despegar, los únicos que alcanzaron una valuación por encima de los US$ 1.000 millones). “Lo de los unicornios es medio una ridiculez. No me parece una métrica relevante para las valuaciones de las compañías. Avanzar con eso en mente, sólo con la idea de hacer miles de millones, te puede llevar a avanzar mal. No nos interesa inflar la empresa antes de tiempo. Nos interesa medir cuánto valor podemos aportar; desarrollar productos que nos hagan liderar tecnológicamente la industria en la que estamos. Lo otro es para los analistas", declaró el año pasado en una entrevista que le realizó Infotechnology.

En dicha nota se expresaba que desarrollar la tecnología en paralelo con el negocio parece ser la clave. Los componentes técnicos de los nanosatélites permiten conocer un amplio abanico de información. Transportan tres cámaras: una multiespectral, otra hiperespectral y otra térmica. La multiespectral toma imágenes en rojo, verde, azul e infrarrojo y es especialmente útil para aplicaciones en agricultura, porque permite conocer distintos parámetros biofísicos de los cultivos. La hiperespectral saca fotos en 600 bandas y ofrece información sobre composición química de los vertidos de una fábrica, variedades específicas de ciertos cultivos o absorción de clorofila. La cámara térmica obtiene imágenes en el infrarrojo.

“Con esta incluso podemos detectar variaciones de centésimas de grado, saber la humedad de los suelos, cuánto petróleo hay en un barco o determinar la eficiencia energética de un edificio. Son datos que sirven para tomar decisiones de distinto tipo”, describía Kargierman. En un solo cohete se pueden llegar a lanzar hasta 80 nanosatélites a la vez, claro que con un riesgo asociado que hay que tener en cuenta.

El negocio de Satellogic tiene dos caras: seguir con la construcción de los satélites a un costo bajo introduciendo mejoras incrementales en cada lanzamiento y, en paralelo, desarrollar la plataforma de aplicaciones que les permita a los futuros clientes sacar toda la información posible de la multiplicidad de imágenes y parámetros que ya se empezaron a medir con los primeros satélites.

Los primeros desarrollos de la empresa fueron financiados el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y concebido, diseñado y producido por Satellogic en colaboración con INVAP.

Hoy, la empresa tiene oficinas en Buenos Aires, San Francisco (EE.UU), Tel Aviv, Montevideo y Barcelona.