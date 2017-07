Un argentino creó una web para mandar mensajes con lo que no querés que nadie más sepa

Mucho se dice sobre WhatsApp y Telegram: si son o no seguros a la hora de preservar los mensajes. El cifrado end-to-end, algo que ambas aplicaciones usan, fue ampliamente debatido. Pero lo cierto es que ninguna promete 100% de privacidad: algo, siempre, se puede escapar y el usuario no tiene idea si ese mensaje fue o no interceptado. Para mandar la lista del supermercado no se necesitan tantas precausiones pero en algunos ámbitos la privacidad es fundamental: por eso, incluso, los políticos prefieren Telegram a WhatsApp.

Ahora tienen una nueva opción. Y, trascartón, nacional. Se trata de Q-link.it, una plataforma --accesible via desktop y móvil-- que permite mandar mensajes cifrados por mail y que incluye un sistema de alerta si alguien lo intercepta. Además, una vez que es recibido por el destinatario el mensaje se autodestruye, como en las películas de James Bond (o del superagente 86). Así lo consigna la nota de Unión Informática.

El invento se lo debemos a un investigador del Conicet, Ezequiel Álvarez. “La idea es que al tipear un mensaje, en lugar de enviarlo por mail o por un servicio de mensajería, lo hagas a través de la página de QLink.it y esa información se encripta y es enviado encriptado al servidor de Qlink.it. Por otro sistema como el mail, Skype o Whatsapp se envía la clave y un código indica donde está alojado el mensaje. El servidor nunca tiene acceso al contenido y tampoco sabe quién envía ni quién recibe”, explicó Álvarez, en un comunicado difundido por la entidad en la que trabaja.

Para utilizarlo, se accede a una página web, se escribe un mensaje de hasta 2.000 caracteres y se recibe un código que luego es enviado por mail. La página ya recibe 3.000 visitas por día en parte debido a la necesidad especifica que resuelve: no todos los mensajes deben tener este nivel de segurida pero a diario compartimos información confidencial --como números de tarjeta de crédito, contraseñas y demás-- que sí deben tener una capa adicional de privacidad.

"La idea surgió porque necesitaba enviar contenido sin que lo viera nadie y me inspiré en este método de encriptación. Pasa mucho con las investigaciones en física, la ciencia hace aportes que aparentemente no son inmediatamente útiles pero es fundamental invertir en ella porque es toda una cadena que va desde lo más abstracto a lo más aplicado y la interacción entre esos eslabones es lo que genera el verdadero avance, de hecho la web fue inventada de manera colateral”, concluyó el investigador.

Crédito de la foto: Prensa Conicet

F Florencia Pulla Fpulla@infotechnology.com En Twitter, @Florws