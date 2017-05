¿Quién es el emprendedor que trajo Pay Pal al país?

Nubi nació como una empresa de fintech, un rubro que viene desde hace tiempo tratando de asomar cabeza en el país. Como otras startups de tecnología financiera, la idea de Nubi era convertirse en una empresa 100% digital, pero enfocada en usuarios jóvenes y jóvenes adultos; los millennial. Así fue como se conformo el equipo de trabajo, un mix de diseño gráfico, experiencia de usuarios, especialistas financieros y design thinking. Lo que hace diferente a esta fintech de otras es su vinculación con un jugador importante, el Banco Comafi, del mundo financiero. Una mezcla efectiva entre innovación y digitalización por un lado, y sólida madurez y experiencia por el otro.

"Nos enteramos que Pay Pal quería llegar a la Argentina por una amiga que trabaja ahí. Que hayamos estado respaldados por un Banco nos dio credibilidad. Empezaron las conversaciones y finalmente nos eligieron a nosotros entre varios otros bancos. Lo más importante fue trabajar el tema de las regulaciones", comenta Martín Borchardt, CEO de Nubi. El problema que necesitaba solucionar Pay Pal era que sus usuarios pudieran retirar el dinero de las billeteras digitales de la plataforma. De acuerdo a Borchardt, la predisposición del BCRA fue indispensable para que funcione la llegada de Pay Pal al país. La idea era, por supuesto, aprovechar las divisas que entrarán al país de mano de los comercios que vendieran sus productos al exterior o, al menos, en una moneda que no sea el peso local. Porque, en efecto, en esta primera etapa la llegada de Pay Pal está pensada para los retailers.

​Martín Borchardt, CEO de Nubi

"Pay Pal tiene dos tipos de clientes, los que compran y los que venden. Clientes que vendan, hay mas o menos unas 16 mil Pyme y unos 70 mil profesionales independientes, desde clases online hasta desarrolladores freelance", explica el CEO de Nubi. "Muchas empresas de turismo, por ejemplo, no podían recibir los pagos. Esto era una perdida de divisas impresionante y es por eso, junto con un plan de bancarización en todo el país, es que recibimos apoyo del Ministerio de Producción, de Turismo, de Exportación. Es un servicio que favorece a todos", explica el CEO. Según la propia startup, durante el mes inaugural de sus operaciones se sumaron casi 7 mil personas a sistema bancario.

Hasta entonces, los usuarios de PayPal en el país no podían legalmente retirar los fondos de sus cuentas y las comisiones además eran muy altas. Sin mencionar que, además, las jugadores del rubro exchange que ofrecían un servicio parecido operaban por fuera de Pay Pal sin poder asegurar seguridad e integridad. Por eso el CEO recuerda los mensajes de Twitter que a veces reciben con el hashtag de agradecimiento #ChauColonia.

La oportunidad es grande. Durante 2016 en el país las Pyme y los profesionales recibieron en conjunto US$ 82 millones en forma de pago. Nubi no da cifras exactas, pero habla de un 70% más de operaciones de lo que esperaban inicialmente. Para abril del año que viene esperan brindarle servicios a unas 30 mil Pyme a lo largo del país. "Aún no podemos decir nada, pero estamos preparando dos o tres productos más pensados para ser baratos y seguros", finaliza el CEO.

¿Quién está detrás de todo esto?

Martin Borchardt tiene 27 años y se desempeña como Head of Innovation en el Banco Comafi. Además de CEO de Nubi, tiene a cargo el Área de Innovación del Banco Comafi. En este rol, su actividad principal fue investigar y desarrollar soluciones sobre futuro de los servicios financieros. En conjunto con el Directorio del Banco Comafi, fue el encargado de llevar a cabo toda la relación con PayPal, la creación de un nuevo equipo por fuera del Banco y la relación con todos los proveedores.

El emprendedor ingresó al banco en febrero del 2016, como una forma de "sentar cabeza" ya que antes se desempeño como emprendedor y como Inversor Ángel. Fue convocado por el Directorio del Banco, para obtener una mirada distinta a la interna y poder consultar todos los temas relacionados a tecnología e innovación.



En cuanto a su formación académica, es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de San Andrés y posee un Master en Business Technology en Draper University de los Estados Unidos.

Otros cargos:

Miembro Director de Verde Agua, una compañía de hidroponía localizada en Uruguay, Embajador de Draper University en Argentina, y partner del estudio internacional DMO Design Company

Cartera de inversión:



Inversor ángel es Semtive, Hickies, BlueSmart, entre otras

Actividad de responsabilidad social:



Fundador de la ONG "La Movida", para ayudar a niños y adolescentes de barrios carenciados a través del deporte.