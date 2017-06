¿Qué vio Cresud en Agrofy, el "Mercado Libre" del agro?

Un MercadoLibre del agro. Es simple la definición que dan Alejandro Larosa (42, contador) y Maximiliano Landrein (41, economista) sobre un proyecto que no fue tan fácil montar: pasaron más de 20 años desde que se conocieron, jóvenes, dando clases en la Bolsa de Rosario sobre opciones de mercados a futuro hasta que lograron poner en pie el sitio que hoy lleva el nombre de Agrofy. Entonces, 1999, corrían los peores momentos de la burbuja de la puntocom y el emprendimiento que nació como un portal del agro, Fio.com, terminó convirtiéndose en un negocio tradicional de venta de granos. “El portal que teníamos pensado no funcionó; era el peor momento para emprenderlo. Apareció una inversión de Cresud, que hoy tiene 60 por ciento del negocio, y se transformó en una empresa comercializadora de granos que hoy es la tercera más grande la Argentina,” cuenta Landrein desde Rosario, donde Agrofy tiene sus oficinas.

Hoy los socios retienen 40 por ciento de Fio (Larosa, de hecho, es su CEO) pero de ese primer sueño quedaron algunas cenizas. “Siempre pensamos que había un negocio para el agro en internet; ahora sí estaban dadas las condiciones para hacer un marketplace. Entonces salimos a buscar inversiones,” dice Landrein, que dejó su cargo de director de Operaciones y Finanzas en Fio para tomar las riendas de la incipiente empresa. Entre Cresud –que aportó US$ 300.000—y un agente de la Bolsa de Rosario –que puso US$ 200.000—tuvieron lo necesario para empezar a desarrollar la plataforma. Pero aún así salieron a buscar una primera ronda de inversiones y consiguieron, en total, US$ 1,2 millones de una decena de participantes, entre quienes se encuentran NXPT, Daniel Grobocopatel y directivos de Bunge y Cargil. “Con eso contratamos a 50 personas y creamos la plataforma que, al principio, corrió sobre un software enlatado llamado Magenta pero que, de a poco, fue migrando a un desarrollo propio que corre sobre Amazon Web Services y que se banca 25 por ciento de crecimiento mensual en visitas.”

Así, salieron al aire en enero de 2016 y en menos de 12 meses llegaron a las 400.000 visitas mensuales. Hoy, venden 25.000 productos de 2.000 empresas. Aunque inicialmente fueron tres las categorías con las que salieron online (maquinaria, infraestructura y herramientas) se sumaron, luego, rodados, campos, insumos y, próximamente, harán lo propio seguros y créditos. El modelo de negocios es parecido al de los viejos clasificados y no, todavía, al de un marketplace en el que la plataforma se lleva un porcentaje por transacción. “Hlos proveedores solamente ofrecen sus productos o servicios como un listing, no se realizan transacciones sobre la plataforma,” explica Landrein. Sus ingresos – US$ 550.000 en 2016, US$ 2 millones proyectados para este año—vienen de la venta de una membrecía a las empresas que quieren promocionar productos o servicios en el marketplace, y que va entre US$ 1.000 y US$ 60.000 anuales, dependiendo del tamaño de la compañía.

Para poder crecer deben habilitar la opción de las transacciones online y poder trackear las ventas entre usuarios que hoy se dan offline. Buscan, para eso y para ampliar sus operaciones en la región, una ronda adicional de fondos que, dicen, incluye a varios fondos VC de los Estados Unidos y que rondaría los US$ 5 millones. “El mercado local, y especialmente en el caso del agro, siempre va a tener alzas y bajas muy marcadas. El clima, el precio de commodities… es importante poder minimizar los riesgos y por eso buscamos una presencia en otros países en donde el agro es importante, como Uruguay, Chile y Colombia para después, sí, pisar en Europa,” sueña. De lograrlo, proyectan facturar US$ 35 millones anuales y vender membrecías a 16.000 empresas.

EN DATOS

Fundación: 2016



Inversión inicial: US$ 1,2 millones

Facturación (proyectado para 2017): US$ 550.000

Socios: 2

F Florencia Pulla Fpulla@infotechnology.com

En Twitter, @florws