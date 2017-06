Por la Ley de Emprendedores, capitales chilenos invierten en el país

Comenzaron hace dos años en el país vecino donde vieron más de 2000 startups para luego trabajar codo a codo con 320 de ellos de los cuales 90 fueron los que terminaron recibiendo inversiones. “Nuestro modelo nos convierte en un puente entre los emprendedores y las corporaciones. Nos encargamos de hacer el match entre las grandes empresas y los equipos innovadores que tienen soluciones a sus problemas”, cuenta Luis Stein, quien junto a Eduardo Tastets, Pablo Caroca, Rodrigo Lafuente, Manuel Pino y Roberto Pino fundó la incubadora.

Ellos estaban estableciéndose en Colombia, pero la Ley de Emprendedores hizo que también lancen la convocatoria en la Argentina. Si bien su objetivo es llegar a toda América Latina, el país pasó a ser una de sus prioridades. “Argentina tiene mucho talento y eso es innegable, pero esta mal articulado. Entonces, cuando vimos el interés del gobierno por resolver esa situación decidimos adelantar nuestra llegada”, explica Stein.

Los detalles todavía dependen de cómo resulte la nueva ley, pero el plan de Imagine Lab es realizar una convocatoria similar a las pasadas 6 que llevaron a cabo en el país vecino. Stein, quien también se desempeña como uno de los directores de la incubadora, dijo que están esperando el reglamento de la ley para confirmar cuánto dinero van a invertir, pero que idealmente será del orden de los u$s 1 millón de dólares y agregó que es posible que aprovechen otros instrumentos como los Fondos Semilla.

Cómo es la convocatoria

“Nos interesa trabajar intensamente con los equipos, prepararlos para que puedan sobrellevar la dureza de un emprendimiento, y para esto es importante que estén integrados por personas que se complementen, que tengan diversas habilidades y conocimientos”, resalta Luis. En la convocatoria, no solo le prestan atención a la propuesta, sino también a quienes la llevarán a cabo. “Hemos tenido equipos con grandes ideas, pero que tuvieron que reestructurarse porque era contraproducente. Es una de las situaciones más difíciles por las que pueden pasar, pero aquellos que la vivieron son de nuestros mejores proyectos”, agrega.

El proceso de concurso es por etapas. Primero, Imagine Lab abre una convocatoria online donde los participantes deben completar un formulario y cargar un video de su proyecto. “Si sigue la línea de las generaciones pasadas, esperamos recibir unas 600 propuestas”, detalló el director. A la segunda etapa solo pasarán 50 equipos a los que entrevistarán de manera personal para reducir el número a 20. Llegada esta etapa, los proyectos recibirán una primera inversión y pasarán a trabajar junto a la aceleradora para concretar su negocio. Luego de trabajar dos meses, vuelven a recortar los proyecto y tomarán a 10 para continuar trabajando con otra inversión similar. Finalmente elegirán a solo 5 para trabajar durante un año completo y brindarles una inversión más significativa.

En las ediciones pasadas, las en cada una de las dos primeras rondas de inversión le brindaron a los equipos u$s 7.500 y a los 5 que quedaban seleccionados les acercaron u$s 75.000 dólares para concretar los proyectos. Los montos de la convocatoria en la Argentina todavía no están definidos.

Imagine Lab está asociada con el grupo San Cristobal, Microsoft y la Universidad de San Andrés, pero las empresas que participarán como clientes de los proyectos todavía no están definidas. De las generaciones anteriores surgieron emprendimientos como Pasaje Bus, el segundo proveedor de pasajes interurbanos de Chile, fundado por un joven de la India que llegó solo a la aceleradora con su idea, y Chatigo, una compañía de robots de chat creada por un emprendedor argentino que viajó a Chile.

P Pablo Labarta plabarta@infotechnology.com