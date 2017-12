No todo es verde dolar: ¿por qué innovamos?

No es necesariamente un estímulo financiero el que promueve la innovación. En eso están de acuerdo casi todos los filósofos y economistas de la innovación consultados por Infotechnology. Hay, dicen, múltiples motivaciones, muchas de las cuales tienen que ver con vivir en sociedad y tratar de encontrar soluciones a problemas colectivos. Pero lo cierto es que es difícil medir qué constituye, o no, un avance innovador. “No hay una sola razón por la que las sociedades innovan; es el resultado de inquietudes colectivas porque la innovación nunca es un proceso individual. La idea del inventor en su garaje es romántica pero no existe. Hay una curiosidad y una necesidad de desarrollo que nos impulsan hacia adelante. Nos rascamos donde nos pica”, dice Busaniche.

Santiago Bilinkis

Para Santiago Bilinkis, fundador de la mítica Officenet y especialista en innovación y tecnologías disruptivas, difícilmente el que busque innovar lo haga pensando en el éxito de su emprendimiento. Quiere, dice, resolver un problema. “Innovar para llenarse de plata es como ser escritor para ganarte el Nobel; si lo haces pensando que te vas a llenar de plata es posible que no lo logres porque las chances de fracasar son muy altas. Quienes lo encaran con esa motivación tienen cierta ingenuidad.” Marca, como Busaniche, cierta curiosidad como factor imperante en la tarea creativa. “No todas las personas innovan; entiendo que los que lo hacen, lo llevan en su naturaleza porque ven algo en el mundo que no les gusta y se arremangan para cambiarlo. Eso puede ser crear una oportunidad de negocios o una aplicación social, como lo que hace Juan Carr con Red Solidaria por ver gente en la calle”, amplía el emprendedor.

El filósofo Valentín Muro agrega a esta perspectiva. Para él la curiosidad no nace de la nada sino que está motivada, esencialmente, por el lugar en el que vivimos. Hay ahí una búsqueda para resolver una necesidad. “Lo que te permite la escasez es resignificar las cosas que ya existen. En economías que tienen recursos limitados, como sucedió en Alemania del Este o bien ahora en Cuba, inventaron bicicletas con motores que sacaban de lavarropas viejos para suplir la falta de medios de transporte. La innovación para hacerse rico es un lujo frente a eso”, explica.

FP FLORENCIA PULLA