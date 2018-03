No despaches tu valija nunca más: cómo es la "mochila inteligente" para viajar sin pagar cargos de más

Una pareja de norteamericanos encontró la solución a los problemas que, a veces, tienen los viajeros frecuentes o los turistas ocasionales: tener que despachar la valija sin saber a ciencia cierta si va a llegar a destino.

Jonathan Webster y su mujer, Gizem Mut Webster, tomaban unos 60 viajes al año y sufrían regularmente el problema de valijas perdidas o cargos adicionales por tener que despachar su equipaje de prepo. Entonces se pusieron manos a la obra para diseñar una valija "inteligente" que permite llevar hasta 15 días de ropa arriba del avión, en la opción que se conoce como "carry on" y que, en las aerolíneas tradicionales, no conlleva gastos adicionales.

Así nació la marca Wool & Oak que diseña equipaje inteligente para circunavegar las políticas, cada vez más estrictas, de las aerolíneas. Uno de los últimos, un equpaje modular, podría ser la solución más económica.

Cómo funciona

No es magia. El equipaje es inteligente porque aprovecha al máximo el espacio. Se trata, no de una sola pieza, si no de tres que son intercambiables (como se puede ver en la foto).

Si el viaje es corto, por ejemplo, quizás convenga llevar una "mochila de día", más compacta, y una mochila tradicional que, unidas, puedan pasar como una mochila sola.

Las fotos son de Tech Insider

Si es más largo, de 15 días, hay una opción de bolso + mochila que puede albergar ropa y otros accesorios típicos de un viaje más largo. Los creadores reconocen que usaron sus propios diseños durante meses para probarlos y que lograron ahorrarse los US$ 25 adicionales en más de una oportunidad. Por ahora, solo se puede comprar por internet ya que decidieron financiar a la empresa a través de crowdfunding. El costo, US$ 99. Se amortiza en un par de viajes.