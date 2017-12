Largó la facultad, fundó su startup y hoy es el millonario más joven (¿cómo hizo?)

John Collison, el cofundador y presidente de la plataforma de pagos Stripe, se convirtió en multimillonario a los 27 años. Cuando arrancó con la empresa en 2010, junto a su hermano mayor Patrick (el CEO de Stripe), tenía 19 años, y en menos de 10 años cambió la manera en que se realizan pagos en línea.

Si bien es originario de un pequeño pueblito en Irlanda, estaba estudiando en la Universidad de Harvard, hasta que la dejó para enfocarse en su nueva startup en Silicon Valley. Hoy, este millonario que se construyó a si mismo tiene una fortuna valorada en US$ 1,1 mil millones y su compañía está valuada en US$ 9 mil millones.

Stripe cambió la forma en que los sitios web aceptan los pagos online y tienen de clientes a gigantes como Facebook y Lyft (la competencia de Uber en los Estados Unidos).

Su historia

Collison nació en Limerick, Irlanda, en 1990, y luego su familia se mudó a una localidad cercana, Dromineer. Cuando terminó el secundario, tenía un promedio muy alto, por lo que fue aceptado en Harvard incluso antes de pasar los exámenes de admisión (los que, de cualquier manera, superó sin problemas).

Incluso antes de entrar a la facultad, Collison ya se había convertido en millonario tras lanzar, junto a su hermano, una empresa de software que le hacía más sencillo a los vendedores de eBay gestionar sus transacciones.

En Harvard, la intención de Collison era estudiar física. En aquel momento, le dijo a la publicación Independent, de Irlanda: “Es raro, las personas se sorprenden cuando se enteran que voy a ir a la universidad. No tengo dudas de lo que estoy haciendo”.

Sin embargo, el año siguiente cambió de opinión y se fue, junto a Patrick, a Silicon Valley para comenzar a darle forma a lo que se convertiría en Stripe. Al principio, como eran un tanto tacaños, los hermanos iban a la oficina en bicicleta, según cuenta el portal Inc.com.

Stripe llegó al público en 2011 como una manera de simplificar la manera en que los portales web procesaban las transacciones online, permitiéndoles que los usuarios puedan pagar sin que tengan que hacerse una cuenta o registrarse cada vez.

Ya en 2015, la compañía estaba valorada en US$ 5 mil millones, y para noviembre de 2016 alcanzó los US$ 9,2 mil millones. Esto llevó la fortuna de Collison a US$ 1,1 mil millones, con solo 26 años.

Hoy, la empresa tiene 750 empleados; mientras que Collison ocupa su tiempo libre volando (es piloto profesional), corriendo y haciendo haking, estas dos últimas actividades suelen incluir a sus empleados en Stripe y de las que saca fotos que sube a sus redes sociales.

Fuente: Twitter de John Collison.

Mike Moritz, un miembro del Consejo de Administración, le dijo al portal Bloomberg que los hermanos Collison son “más humildes” que los empresarios tech habituales. “Su historia es tan improbable: que estos hermanos de un pequeño pueblo hayan construido una de las empresas más importantes de Internet”, expresó.