La lección que aprendió el rey del e-Commerce chino cuando ganaba US$ 12 al mes

Jack Ma, el fundador y CEO de Alibaba --el gigante del e-Commerce--, se convirtió en el hombre más rico de China tras la salida a Bolsa de su empresa con un valor record de US$ 25 mil millones. Sin embargo, el chino era tan feliz --e incluso más—cuando ganaba justo lo necesario para alimentarse luego de recibirse en la universidad.

Tras su graduación, en 1998, Ma trabajó como profesor de inglés en una universidad local de su pueblo natal, Hangzhou. Ganaba US$ 12 por mes, según un documental sobre su vida, “Un cocodrilo en el Yangtzé”. El pasado martes, durante un almuerzo en el Economics Club de Nueva York, el multimillonario se refirió a ese periodo como “el mejor de su vida”.

Cuando uno no tiene mucho dinero, es necesario saber cómo gastarlo, explicó Ma, de acuerdo al portal Business Insider. Pero cuando se llega a disponer millones, las responsabilidades crecen.

“Si tenés menos de US$ 1 millon, sabés cómo gastar el dinero”, dijo durante su discurso del martes. “Pero cuando llegás a los mil millones, ese no es tu dinero. El dinero que tengo hoy es una responsabilidad, es la confianza que muchas personas depositan en mí.” En este sentido, Ma aclaró que siente la necesidad de gastar su dinero “en pos de la sociedad”.

De hecho, esta no es la primera vez que Ma se ha referido al peso que siente al ser un multimillonario. Al hablar en un panel de la Clinton Global Initiativa, en Nueva York, afirmó que sus días como profesor fueron “fantásticos”, de acuerdo a lo reportado por la CNN. Cuando alguien tiene US$ 1 millón, es “afortunado”, pero cuando alcanzas a los US$ 10 millones, “estás en problema”, expresó el CEO de Alibaba.

Luego de que Alibaba realizara su Oferta Pública Inicial (IPO, por su sigla en inglés), la presión que viene con la responsabilidad le está pesando, declaró a la cadena CNBC, especialmente ahora que todos están pendientes del precio de las acciones de la compañía.

“El IPO es genial y estoy contento con los resultados”, comentó. “Pero, honestamente, pienso que cuando las personas te tienen en tan alta estima, tenés la responsiblidad de calmarte y ser tu mismo.”