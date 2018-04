Estos emprendedores te traen lo que sea de EE.UU.: ya vendieron 100.000 productos

El sistema de Puerta a Puerta flexibilizó la manera en la que los argentinos pueden acceder a productos del exterior. Desde el año pasado, AFIP está lanzando una serie de medidas para hacer más fácil las compras online en sitios de Estados Unidos como Amazon o de China, como AliExpress. Pero todavía falta: según estadísticas de la consultora Focus Group, de Damián Di Pace, menos de 10% de las personas que habitualmente compran por Internet volvieron a animarsele al Puerta a Puerta. El potencial para crecimiento es enorme si se considera que en 2016, en el país, se facturó más de $102 millones.

Algunos emprendedores pretenden capitalizar este contexto. Es el caso de TiendaMia, un e-Commerce que opera localmente con un catalogo de productos de los principales e-Retailers del mundo, como eBay, Amazon y Walmart. La idea, que nació en 2014 en Uruguay y que hace 18 meses opera a escala local, alcanzó en 2017 su pico más alto de ventas: unos 100.000 productos fueron adquiridos desde la plataforma y 40.000 paquetes fueron envíados desde Miami a Buenos Aires, según datos de la empresa.

Este año, cuentan, pretenden duplicar sus operaciones en el país de la mano de una agresiva estrategia comercial: aliados con Urbano lanzaron "Envío Express" para la Capital Federal enfocados en acortar los tiempos de envío. "En el corto plazo apuntamos a realizar entregas en cinco días a un precio razonable para el cliente. Estamos cerca de lograrlo", dice Manuel Gros, gerente Comercial de la empresa para la región.

Otra decisión importante para la plataforma fue la alianza estratégica con Nubi, la plataforma del Banco Comafi para ofrecer PayPal en el país. Hoy, se puede pagar a través de Nubi sin tener cuenta bancaria ni tarjetas de crédito lo que abre la plataforma al 50% de los argentinos todavía no bancarizados que quieran adquirir productos en el exterior.

¿Cómo funciona? Por disposiciones de AFIP, cada argentino puede realizar cinco compras en el exterior por año de hasta US$ 1.000 cada una. Lo que ofrece Tienda Mia es la posibilidad de ver el precio real del producto, con las tasas y las comisiones correspondientes para que no haya "sorpresas" al final del ticket. La compañía cuenta con buenos tutoriales para que el comprador principiante no caiga en las típicas trampas de la legislación aduanera: a saber, que no se pueden comprar tres objetos de la misma categoría o si no podría quedar retenido en los asientos que Aduana tiene en diferentes lugares del país.

La idea es que el comprador elija sus artículos, visualice su pedido y el total y pueda elegir entre las diferentes opciones de envío -express o estándar-- y de pagar hasta en 12 cuotas sin interés. Por ahora, la cifra de éxito es bastante alta: dicen poder entregar hasta 99% de los pedidos sin problemas.