Este emprendedor serial te dice los motivos para NO emprender

El emprendedor David S. Rose, fundador de seis startups, dos grupos de inversores ángeles, tres fondos de inversiones y que, además, invirtió en más de 100 emprendimientos, puso en palabras los que muchos dicen en voz baja: los motivos para no tirarse a la pileta, cuando se trata de emprendimientos.

Las respuestas aparecieron publicadas dentro de un hilo de conversación de la plataforma Quora, en donde los usuarios pueden postear preguntas que son respondidas por la comunidad. El posteo en cuestión tenía por título “¿Cómo uno puede romper las barreras mentales que impiden invertir en/comenzar una empresa?”.

A continuación, el planteo de Rose, que busca que un emprendedor potencial pequé del lado de la cautela antes de tirarse a la pileta y que, como suele ocurrir, se encuentre con el duro y metafórico cemento:

“No rompas esas barreras [a las que se refiere el título del hilo]. En estos último años, gracias a unos unicornios muy visibles, las redes sociales y los programas de TV, el mensaje con el que nos bombardearon fue que todos deberían ser emprendedores y comenzar su propia empresa, que los fundadores eran los chicos más cool del condado y que si trabajas duro vos, también, podes crear tu propia Uber o Facebook.

Nada más lejos de la verdad.

1. La mayoría no debería, nunca en la vida, empezar una compañía. La mayoría de indicadores muestran que, en promedio, apenas el 1% de las personas son realmente emprendedores natos, que están psicológicamente preparados para ser fundadores de una startup. ¿Realmente creés que vos sos ESA persona entre 100 que no puede esperar a arriesgar los ahorros de toda una vida en un emprendimiento que tiene 90% de posibilidades de fracasar? ¿Estás destinado a fundar una startup? Esas son las preguntas que tenés que hacerte.

2. Los emprendedores NO SON cool y ciertamente no deberías tenerles envidia. Estoy escribiendo esta respuesta después de la conferencia SaaStr [un evento anual dedicado a juntar a inversores y startuperos del segmento Software-as-a-Service]. Anoche fue la “after party” oficial, con DJs famosos, artistas de circo y una alfombra roja, todo esto en una lugar hermoso. Cuando entré y mire a mi alrededor, me empecé a reír solo: me rodeaba el grupo de geeks menos cool del universo que había visto en mi vida, todos parados nerviosos tratando de parecer cool. No hay nada cool de ser el fundador de una startup porque…

3. A pesar de todo el autobombo, las películas, los realities y las “historias de vida” sobre Zuckerberg, Jobs, Gates y Uber, fundar una empresa es inmensamente riesgoso y ridículamente difícil. Es, también, mas estresante que cualquier otro trabajo del planeta. Encima de todo esto, la mayoría de startups fallan del todo, y en la caída se lleva el 100% del dinero de fundadores e inversiones. Los que aparecen en los medios, esos casos de éxito que tanto gustan, son uno ¡en 10.000! Así que si no querés trabajar a destajo, doce horas por día sin fines de semanas y sin vacaciones y no querés arriesgar todos tus ahorros en algo que casi seguro va a fracasar, y no querés exponerte voluntariamente al estrés que mandaría a una persona normal al psiquiátrico sin escalas… es no hacerlo.”

Update que Rose posteo luego de pasado un tiempo de la publicación del texto de arriba, cuando le empezaron a caer los comentarios negativos: “Ya que estamos, para todos aquellos que me dicen que soy como el perro del hortelano, relax… les puedo asegurar que cualquier emprendedor real estaría de acuerdo con TODO lo que escribí. ¿Saben por qué? Porque, más allá de todas las verdades que dije…, a ellos no les importa. No pueden evitar ser como son, tienen una compulsión casi psiquiátrica de fundar empresas, y no les importa el riesgo, la inseguridad y el estrés. Eso es lo que hacen los verdaderos emprendedores. ¿Vos sos uno de ellos?”