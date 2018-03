Estacionar en Buenos Aires es un infierno pero ellos lo hicieron fácil y hoy es negocio

No hay mucho para decir sobre el gran problema que es estacionar en las calles de Buenos Aires, cada vez más saturadas, repletas por el tráfico y con menos espacios para dejar el vehículo, o no llegar a tiempo a encontrar lugar en un estacionamiento privado cuando más se lo necesita. Pero, parece, la tecnología llegó al rescate.

Llega al mercado Werpi, una plataforma colaborativa creada por Mariano Landi, Federico Sánchez y Guillermo Narducci, que permite planificar, reservar y pre comprar el estacionamiento, funcionando como intermediario entre un usuario conductor y un estacionamiento con plazas vacantes o un tercero con intención de ofrecer estacionalmente su espacio como parking, permitiendo así la rentabilización de su core business, reducción de costos y/o la generación de nuevos ingresos.

La aplicación trabaja actualmente con 300 plazas ubicadas en Microcentro, Tribunales, Congreso, Retiro, Catalinas, Palermo, Plaza Italia, Abasto, Once, Belgrano, Urquiza, entre otras.

Bajo la promesa de “ahorrar tiempo, evitar la circulación en busca de un lugar para estacionar, ya que se va directo al parking Werpi y gestionar la reserva del estacionamiento antes de salir de casa, en el momento o con el tiempo de anticipación necesaria”, la app permite comparar y elegir opciones de estacionamiento y el que más se acomode a las necesidades. El conductor puede reservar desde su móvil qué día y hora quiere dejar su coche y el lugar del parking, filtrado por su posición actual, gracias a la función de geolocalización y sumado a la comodidad de no tener que usar efectivo, ya que se puede pagar con tarjeta de crédito o débito.

“Werpi no solo representa una ventaja para los conductores, sino que genera grandes beneficios para los estacionamientos, abriendo un nuevo canal de distribución que más temprano que tarde será una realidad en estas latitudes como sucede en el resto del mundo”, comenta Federico Sánchez, Co Founder de Werpi. “A su vez, Werpi representa resignificar parkings que hoy no son parkings; es decir, poner estacionamientos en grandes superficies como son las playas de supermercados, sanatorios, shoppings, que por lo general durante la noche están cerrados y son espacios que pueden aprovecharse para ofrecer a usuarios. Esto se traduce en una nueva unidad de negocio para este tipo de establecimientos”, suma Sánchez.

Otra vertical de negocios que aparece con esta aplicación es para las empresas, ya que a través de este servicio pueden ofrecerle un valor agregado a sus clientes. Es el caso, entro otros, el de Ticketek, que gracias a Werpi ofrece la posibilidad de reservar y comprar anticipadamente el parking para los eventos que comercializa; hoy ya hay comprados estacionamientos para los shows en el Estadio Único de La Plata. O el caso de YPF, donde Werpi se convirtió en la plataforma de parking para el programa YPF Serviclub para que los socios tengan estacionamiento disponible para los eventos que sponsorea o acompaña la petrolera, como recitales, festivales y obras de teatro.

El año pasado Werpi quedó como proyecto finalista de INCUBA2017, el programa que estimula el fortalecimiento y consolidación de emprendimientos innovadores de la ciudad de Buenos Aires y ya hoy se consolida como la red de parking más grande de Argentina.