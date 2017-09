Esta compañia de seguros usa tecnología para saber si manejas bien y cobrarte menos

Están empezando pero en realidad SnapCar tiene un equipo de más de 15 años de experiencia en el seguro de automóviles. Gonzalo Delger trabajó 15 años en QBE donde llegó a ser CEO de la compañía y Diego Mañé fue su CIO. Junto con la gente de Quasar Ventures analizaron las principales líneas del negocio del seguro y buscaron tecnologías nuevas para aplicar y crear un nuevo negocio. “Lo que estábamos buscando era la creación de una compañía de seguros de automóviles, mobile first, con un modelo de negocios del tipo Pay How You Drive”, explica Delger.

La tecnología aquí es clave. Tienen una App que trasmite la información que mide un GPS en el auto, el acelerómetro y el giroscopio del teléfono, a una plataforma que está preparada para recibir un flujo fuerte de datos por minuto con las herramientas adecuadas para transformar esa masa de datos en información relevante para crear los perfiles de riesgo. “En los meses de pruebas, casi todos los autos conectados impulsaron mejoras en el comportamiento de conductores. Si cualquier maniobra brusca queda reflejada en mi score, quizás no la haga. Eso a largo plazo se traduce en menos accidentes”.

Por ahora comienzan sus operaciones en Buenos Aires y apuntan a crecer en las grandes ciudades buscando “a conductores que tengan el mejor comportamiento y les guste interactuar con la tecnología”. Para finales de año esperan tener 2.000 clientes -100.000 en los primeros cinco años- y alcanzar US$ 1,7 millones en ingresos.

F Florencia Pulla Fpulla@infotechnology.com @Florws