Encontraron el negocio en darle tecnología a los abogados y facturán $4 M

L a idea de que las máquinas, los algoritmos y los robots están cada vez más embebidos en nuestras vidas ya no es ciencia ficción. La toma de decisiones en tareas humanas está dejando el paso libre al poder de las computadoras, incluso en el mundo del derecho. Esa es la idea que guía, al menos, a la startup argentina Legaltech que sueña con dejar atrás la “pesadilla burocrática” de patear tribunales usando sistemas automatizados y análisis de BigData. Aunque la tecnología ya existe —Thompson Reuters e IJ-Editores están entre las empresas que brindan el servicio en el país—los pequeños players dicen que su producto es más barato y fácil de usar. Pero ¿puede la tecnología reemplazar el expertise de un Fernando Burlando?

Acceso a los datos

Esta idea de automatizar las tareas de los abogados surgió de un grupo de tres amigos—Rodrigo Méndez (29),Francisco Perrone (35) y Pablo Guilmot(36)— en una de sus charlas semanales para cranear ideas sobre emprendimientos. La casualidad quiso que uno de ellos, Perrone, tuviese en su familia muchos abogados y conociese a fondo las problemáticas del segmento.“Siempre nos apasionaron mucho los temas de analítica e inteligencia artificial, por eso nos hizo el click en la cabeza cuando los abogados nos explicaron que mucho de su trabajo era investigación”, relata Suárez, cofundador de Legaltech a Infotechnology. “Ejercer bien el derecho es,muchas veces, una lucha por obtener buena información. Y eso depende mucho del abogado que te toque y de los recursos con los que cuenta para armar un buen caso. Así tuve la idea de automatizar y que el trabajo operativo aproveche al máximo el análisis; la investigación se automatiza”, dice Franco.

La solución tecnológica que idearon es una plataforma web que toma datos de diferentes fuentes judiciales y extrajudiciales—como Infoleg o la base pública del Poder Judicial de la Nación—para darle al inquiriente toda la información que necesita sin necesidad de bucear en un océano de expedientes.“Queremos ser el Google de la Ley”, resume Franco. La plataforma web funciona con una cuenta de usuario que permite el acceso a la información y el entrecruzamiento de datos potenciado por capas de analítica Big Data.“El programa va conociendo al usuario y entendiendo sus búsquedas”, aclara Suárez.

Un juego para las startups

El momento eureka de los emprendedores también disparó otra pregunta.“A partir de eso tratamos de ver cómo se podía optimizar ese proceso. Investigamos qué había en el mercado y existían cosas, pero queríamos saber por qué muchos no las usaban”, dice Franco. La respuesta es precios y accesibilidad.“La competencia tiene soluciones muy complejas para los abogados; es un rubro en el que no hay mucho acceso a nuevas soluciones, no son una telco”, afirma el emprendedor. Además,“requieren de mucha inversión,alrededor de $20.000 por mes para empezar y muchas veces existen problemas de compatibilidad con otras bases de datos”, agrega. Con la idea de que si es muy difícil de usar nadie lo hará, buscaron una alternativa adaptando su plataforma a un modelo open source y optando por un modelo de negocios por suscripción, cuyo precio varía según el uso. El proyecto, que saldrá al mercado en 2018, nació con US$ 10.000 de los propios emprendedores, más US$ 50.000 ganados en Makers in Garage, un concurso de innovación de la empresa Lagash con el apoyo de Gobierno del la Ciudad, AmazonWeb Services e Intel. Para el próximo año, esperan facturar $4 millones y sumar al menos unos 500 clientes.

En números

Fundación: 2017

Inversión inicial: US$ 10.000

Facturación proyectada (2018): $ 4 millones

Socios: 4

