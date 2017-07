El gobierno autorizó a Elon Musk a construir un subte que haría 360 km en 30 min

Elon Musk no descansa. El emprendedor acaba de recibir permiso verbal para su empresa de túneles, The Boring Company, cree un Hyperloop subterráneo con paradas en New York, Philadelphia, Baltimore y Washington DC. Se trata de una suerte de subte que viajaría a una velocidad sin precedentes, ya que la forma más rápida de viajar anterior necesiaba unas cuatro horas para llegar a destino.

Así lo anunció Musk en su cuenta de Twitter:

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. — Elon Musk (@elonmusk) 20 de julio de 2017

Además de las paradas en el centro de las ciudades, las líneas de Hyperloop de Musk contarán también con una docena de entradas y salidas en cada ciudad por medio de elevadores. Hay que aclarar que de momento Musk ha dicho que el acuerdo es únicamente verbal, aunque a falta de los permisos oficiales pertinentes ya podrá ir preparándose para la empresa.



Así funcionaría el sistema, si es que sigue la idea original de las pruebas piloto.