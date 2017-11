Cómo es el super auto deportivo que Elon Musk presentó ayer y que sale US$ 200 mil

Ayer por la noche (hora argentina), Tesla dio a conocer su nuevo modelo de camión (ver más abajo). Y justo cuando todos los presentes creían que el asunto se terminaba, llegó la sorpresa de la noche: la empresa creada por Elon Musk presentó cerca de su centro de diseño de Hawthorne (California) la nueva versión de su mítico Roadster, el primer automóvil eléctrico comercial de la compañía, que se conoció en 2006. Por ahora, solo mostraron cinco cifras… y solo con ellas maravillaron a todos los interesados.

Además de todos estos anuncios, Musk comento que trabajan en una camioneta descubierta y una camioneta deportiva. Como si esto fuera poco, también están negociando una nueva fábrica en China.

0 to 100 km/h in 1.9 sec pic.twitter.com/xTOTDGuwQj — Elon Musk (@elonmusk) 17 de noviembre de 2017

1. Aceleración

“El nuevo Tesla Roadster será el auto comercial más rápido que se haya fabricado, punto”, dijo Elon Musk. Y tiene razón: será capaz de acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en 1,9 segundo. ¿Más números? Sí. El nuevo vehículo alcanzará los 160 km/h en 4,2 segundos y tardará 8,8 segundos en recorrer el cuarto de milla (alrededor de 400 metros).

2. Velocidad máxima

El nuevo Roadster alcanzará una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora. Para hacerlo utilizará un sistema de tracción integral a través de tres motores eléctricos: uno estará en la parte delantera del vehículo y los otros dos, en la trasera.

3. Autonomía

La crítica habitual para este tipo de automóviles es la pobre autonomía. Se acabó: el Roadster tendrá 1.000 kilómetros de alcance gracias a una batería de 200 kWh. Si bien no han dado detalles sobre la tecnología que les permitirá aumentar la capacidad de almacenamiento, sí han dicho que esa autonomía será en condiciones normales de uso (es decir: no cuando se utilice el vehículo a su máxima potencia).

4. Diseño

El minimalismo que caracteriza los autos salidos de la factoría Musk se intensifica en el nuevo auto. Los renders presentados muestran que no hay pantalla detrás del volante: todos los controles estarán en la gran pantalla central, al igual que lo que ya sucede en el Model 3. La cabina es igual: no hay nada que sobresalga más allá de la salida para el aire acondicionado.

El diseño exterior muestra un auto parecido al resto de los de Tesla pero con un diseño más deportivo. Será un 2+2 descapotable; o sea que llevará dos personas adelante y dos en la parte trasera. Eso sí: Musk alertó que los que vayan detrás tendrán poco espacio.

5. Precio

Como auto de lujo que será, el precio será acorde: costará US$ 200.000 en su versión más básica.

Pero…

Para conseguirlo habrá que esperar, por lo menos, hasta 2020, cuando el nuevo Roadster comenzará a producirse. Queda por verse si, como sucede actualmente con el Model 3, Tesla tendrá problemas de producción que retrasen la fabricación del vehículo.

El que quiera tenerlo (más allá que en la Argentina aún no está homologado y no hay forma de recargarlo), tendrá que poner US$ 50.000 de reserva, ya que Tesla piensa abrir los pedidos de manera inmediata.

El nuevo camión

Antes que todo lo antedicho sucediera, Elon Musk presentó su nuevo camión eléctrico. Según Musk, el vehículo tendrá una autonomía de 800 kilómetros y va a valer menos que un diésel, aunque no especificó cuál será el precio de venta. "Estamos seguros de que este es un producto que es mejor en todos los aspectos desde el punto de vista de sus funcionalidades", expresó el CEO de Tesla.

Los camiones producen un cuarto de los gases de efecto invernadero que tienen que ver con el transporte en los Estados Unidos, de acuerdo a estadísticas gubernamentales. Musk inició su fábrica para ir hacia una manera de viajar más sustentable, y el desarrollo de un camión es un paso más con ese objetivo en mente.

Para lograrlo, la compañía de Musk tiene pensado crear una red mundial de cargadores alimentados por energía solar que recargarán los camiones en 30 minutos. Desde Tesla afirman que aquellos dueños de estos camiones podrán ahorrar hasta US$ 200.000 por cada vehículo en combustible.

Especificaciones técnicas: podrá acelerar de cero a 96 kilómetros por ahora en 20 segundo, y alcanzará una velocidad máxima de de 104 kilómetros por hora.

Los interesados ya pueden reservarlo con una seña de US$ 5.000. La producción comenzará en 2019.