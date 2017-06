Stallman en Argentina: "El gobierno está montando un aparato de control"

Polémico como siempre, Richard Stallman (fundador del movimiento por el software libre), se presentó en la Facultad de Ciencias Sociales UBA para brindar una de las tres conferencias que dará en el país. El informático brindó una charla sobre control social mediado por tecnologías de la información y la comunicación.

El experto pidió a los asistentes que no sacaran fotos para enviarlas por Facebook, Instagram o WhatsApp. “Son tres tentáculos del mismo monstruo”, explicó, y advirtió que la red social creada por Mark Zuckerberg “sabe reconocer a la gente por la cara o revés de la cabeza”. Luego de aclarar que también solicitaba encarecidamente que si alguno de los presentes tomaba alguna fotografía quitara la función del “geolocalizador” para no suministrar referencias territoriales al pulpo, se adentró en el motivo de su exposición. “Facebook no tiene usuarios sino usados”, ilustró.

En un esfuerzo por acrecentar su audiencia, Stallman apostó a un lenguaje más llano e incluso incorporó por primera vez en una visita a nuestro país soporte gráfico a su exposición. El académico recorrió los temas clásicos de su agenda: qué es el software libre y qué libertades comprende.

Stallman le dió a bendición a las computadoras de los presentes

Un mundo conectado

El experto avanzó sobre los dispositivo móviles y las dificultades que existen para defender los derechos fundamentales en un mundo de smartphones. Stallman explicó que por la propia naturaleza de los celulares inteligentes -su arquitectura interna, que funcionan comunicándose con una antena- es mucho más difícil para el ciudadano controlar el dispositivo "en lugar de que el aparato controle al ciudadano".

Al igual que el año pasado, el informático criticó el sistema biométrico con la misma agudeza de siempre. En la misma línea, advirtió que en el país se está montando un aparato de control masivo e ilustro su punto refiriendo al sistema de patentes. Criticó que se aplique a todos los ciudadanos cuando debería ser en realidad una excepción reservada para criminales.