Series y redes sociales, la forma de engañar de los argentinos en San Valentín

El Día de San Valentín, fecha emblemática para festejar el amor, también esconde un secreto: los argentinos aprovechan para sacar su infidelidad y la canalizan a través de Internet. Tanto es así que, el 15 de febrero, ni bien terminado el día de los enamorados, la cantidad de visitas que recibe el sitio de infidelidad SecondLove se dispara.

Los fieles no lo conocen (y los infieles seguramente sí) pero vale la pena recordar que SecondLove es una red social donde personas en pareja buscan una aventura.

Volviendo al boom de tráfico web, Matias Lamouret, vocero de SecondLove para la Argentina, explica el fenómeno. “San Valentín genera compromiso en la pareja, y muchas veces hay presión de alguno de los dos, exigiendo una salida particular, un agasajo especial o una sorpresa. Y muchas veces eso no pasa. Y esa clase de situaciones disparan un escaparate, como entrar a la red y hablar con gente nueva”, describe Lamouret pero aclara: “No quiere decir que se concrete una salida o un encuentro sexual, muchos simplemente hablan”.

A tono con la fiesta de los enamorados, SecondLove realizó una encuesta entre sus usuarios. “¿A quién vas a agasajar en el Día de San Valentín?”. El 31 por ciento aseguró que “sólo a su amante”; 27 por ciento, “a ninguno de los dos”; 26 por ciento, a ambos: “pareja y amante”; y 16 por ciento, sólo a “su pareja”. En la Argentina, la red social tiene 220 mil usuarios y el 70 por ciento son hombres. Sin embargo, Lamouret asegura que cada vez más mujeres se suman.

Mientras tanto, la infidelidad también se extiende a otros ámbitos y, según un relevamiento hecho por Netflix, los argentinos son los más traicioneros si de series se trata. ¿Cómo es eso? El 58 por ciento de los argentinos engañó por lo menos tres veces a su pareja adelantándose en una serie o película que ambos miraban juntos. La razón para hacerlo es fácil: el 83 por ciento admitió que sintió el impulso de seguir mirando otro y otro capítulo. Los números no le hacen mella a los traicioneros: el 52 por ciento aseguró que esta traición “no es mala en absoluto”.

El estudio realizado por Netflix a nivel global arrojó detalles sobre la actitud de los argentinos. “El 52 por ciento de los infieles argentinos son hombres”, explica el informe. Sin embargo, esto es una tendencia global: el 46 por ciento de las parejas estudiadas alrededor del mundo engañaron, en este sentido, alguna vez a sus parejas.

¿Cuáles son las series que provocan más infidelidades? Las más tentadoras para la trampa son The Walking Dead, Breaking Bad, American Horror Story, House of Cards, Orange Is The New Black, Narcos y Stranger Things.

¿Y cuáles son los países más infieles? Brasil y México, con 58 por ciento de los casos, lideran la tabla. Mientras tanto, en Europa están las parejas más fieles al mirar una serie: Holanda (73 por ciento); Alemania (65 por ciento); y Polonia (60 por ciento) lideran el ránking de parejas fieles al esperar a la otra parte para continuar con un programa.

@ @JoacoGarau