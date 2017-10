Se retira el CEO de PlayStation, el principal producto de Sony

Sony Corporation nombrará a John Kodera como el nuevo CEO de PlayStation, la división más importante de la empresa y la que determinó su crecimiento en los últimos años.

Kodera trabajo principalmente en el área de PlayStation Network, la plataforma de servicios online y a fin de año pasará a encabezar Sony Interactive Entertainment (SIE) en reemplazo de Andrew House, quien está en el cargo desde 2011.

House se retira para afrontar “nuevos desafíos” por fuera de Sony, pero no dio detalles al respecto. El cambio no es algo sencillo para la compañía cuyas acciones continúan en ascenso debido a la expectativa de que los videojuegos continuarán impulsando su crecimiento. Se da en un momento clave, donde a pesar de su éxito, la PlayStation 4 está llegando al final de su ciclo y no son pocos los que se preguntan qué vendrá después.

Andrew "Andy" House se irá de Sony a fin de año.

Entre los proyectos de Kodera se destacan los esfuerzos por incluir contenido a la plataforma online más allá de los videojuegos. El CEO de Sony, Kazuo Hirai, cree que la adición de shows, películas y música es una forma de evitar la volatilidad entre consola y consola.

Kodera entró en 1992 y en 2010 pasó al área de PlayStation, donde trabajó en el servicio de TV Vue, la plataforma de streaming de videojuegos Now y la asociación con Spotify. Los juegos representan el 21 por ciento de los ingresos de Sony en 2016 y el 36 por ciento de sus operaciones. “Planeo construir sobre el increíble progreso que hizo Andy al mejorar la marca PlayStation y expandir el negocio de los servicios online y los juegos”, comentó Kodera.

Según informó Sony, durante el liderazgo de House vendieron más de 78 millones de PlayStation 4 y el servicio pago de PlayStation Network alcanzó los 70 millones de suscriptores. Está en la empresa desde 1990, pasó de comunicaciones corporativas al sector de marketing y estuvo involucrado en el lanzamiento de la primera PlayStation. En 2011 se transformó en el CEO de SIE, en ese entonces llamada Sony Computer Entertainment, al reemplazar a Hirai, quien se transformó en el presidente de la corporación.