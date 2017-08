Qué podemos esperar del último capítulo de Game of Thrones

Fueron solo siete capítulos y se pasaron rápido, en medio de hackeos y filtraciones de capítulos. Lo cierto es que esta, la anteúltima temporada de Game of Thrones, está llegando a su fin y, con ella, también las narrativas de nuestros personajes preferidos. Con tantos muertos, cada vez son menos las historias que se cuentan en paralelo y más fácil seguir sus caminos. Analicemos la historia desde su geografía, del Sur al Norte.

Citadel

Acá es donde Sam está entrenando para convertirse en Maestre, algo así como un sabio en el universo de Game of Thrones. Son, en realidad, una sintesis de todos los saberes: son médicos, cientificos, historiadores y antropólogos. Las secuencias de Sam son de las más desagradables de la temporada --limpia desechos y cura enfermedades de la piel con mucho realismo-- pero tienen que ver, también, con el crecimiento del personaje: es ahí que descubre, por ejemplo, que le dragonglass (o vidriagón, en castellano) es un arma letal contra los Otros, los famosos White Walkers. También, en la serie, es donde Gilly descubre, sin querer, que los padres de Jon --Rhaegar y Lyanna-- se casaron en secreto, dándole derechos sobre el trono. Lo cierto es que, en el quinto capítulo, Sam se harta de que los Maestres no le den bola a las advertencias sobre la guerra en el Norte y se va con Gilly a un destino incierto.

King´s Landing

La acción pasa muchísimo por Desembarco del Rey (King´s Landing, en inglés) pues ahí es donde está el centro del poder, la Fortaleza Roja (o Red Keep). Cersei tuvo varios momentos de pura victoria esta temporada ayudada en gran medida por Euron Greyjoy, el rey de las Islas de Hierro (Iron Islands) que quiere conquistarla. Le entrega en bandeja a dos enemigas clave: Elaria Sand, que había matado a Myrcella Baratheon, su hija, la temporada anterior; y a Yara Greyjoy, aliada de Daenerys en su conquista de Westeros. A la primera, la obliga a ver cómo su hija muere de un veneno de acción lenta y, de la segunda, no conocemos su destino. Por otro lado, militarmente, logra una victoria sobre High Garden, el lugar más rico del país, y doblega a su enemiga más letal, Olenna Tyrell aunque la vieja matriarca no se va callada: antes de morir le confiesa a Jaime que fue ella quien mató al hijo de Cersei, Joffrey, en varias temporadas anteriores. ¿El twist de esa relación incestuosa? Cersei estaría embarazada.

Dragonstone

En este temporada por fin Daenerys y sus aliados llegan a casa. Dragonstone, la antigua fortaleza de Aegon Targaryan (el tatara abuelo de Dany que unió a todos los reinos varios siglos atrás), fue el lugar en el que decidió desembarcar. Con ella, sus aliados, a los que va perdiendo uno a uno hasta quedarse básicamente sola. Pero consigue a uno, inesperado: Jon Snow, el rey en el Norte. Jon llega a Dragonstone para minar dragonglass y no se va más en casi toda la temporada. Ahí empieza a nacer el amor entre los dos personajes que, se espera, realmente tome fuerza en este último capítulo (leer "En el muro").

Winterfell

Después de la victoria de la Batalla de los Bastardos, Jon Snow fue coronado rey en el Norte. Pero su mayor preocupación está, no en mantener la corona, sino en proteger al mundo de los Otros. Entonces se va de Winterfell, dejando a su hermana Sansa a cargo. Muchos reencuentros familiares ocurren al mismo tiempo: aparecen, primero Bran, y después Arya. Especialmente entre las hermanas la relación está más tensa que nunca y posiblemente en el último capítulo sea intensa la interacción entre ellas.

En el muro

Mientras tanto, en el muro y detrás de él la cosa se complica. Los White Walker están avanzando y el invierno está cada vez más cerca. Jon Snow se va de Dragonstone para conseguir pruebas de que el fenómeno es real para que los lores de Westeros le crean: enlista a un A-Team que incluye al Sandor Clegane, Tormund, Beric Dondarion, Thoros of Myr y Jorah Mormont. Lo logran pero a un alto costo: Dany los rescate cuando los rodean los White Walkers pero pierde a un dragón que se convierte, también, en White Walker. Hay un silver lining: devastada por la perdida de quien considera "sus hijos", Jon Snow la llama "su reina" y, juntos, juran derrotar a las fuerzas del mal.

