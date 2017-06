Netflix estrenó la nueva temporada de OITNB (chau, productividad)

¿Tenías ganas de terminar la tesis? ¿Querías ordenar la casa para ese almuerzo del mediodia con el padre de tu novia? ¿Estaba en tus planes ser un miembro productivo de la sociedad? Ya fue. Olvidate.

Netflix, el servicio de video en streaming, estrenó hoy la nueva temporada de su serie hit Orange Is The New Black. Como todos los años, son todos los capítulos juntos los que se podrán mirar de corrido, en una maratón que promete restar años de vida a aquellos que se queden, 13 horas, conectados al servicio.

La serie, famosa por haber sido una de las primeras producciones originales de la plataforma, hizo ruido en las últimas semanas después de que unos hackers se hicieran con todos los episodios de la serie y pidiesen un rescate a Netflix por no liberarlos en sitios de torrents famosos como The Pirate Bay. Netflix, finalmente, no pagó y la serie ya se podía bajar ilegalmente. Ahora, la estrenó para ver por la plataforma, para gozo de sus fans.

We’ve arrived. Season five. All 13 episodes now streaming. #OITNB pic.twitter.com/SyQOF43Maj — Orange Is the New... (@OITNB) June 9, 2017