Maradona versus PES: a juicio por uso de su imagen

El máximo astro del fútbol mundial dice que demandará a la compañía de videojuegos Konami por un uso indebido de su imagen en el videojuego Pro Evolution Soccer (PES).

Una de las grandes novedades de la última edición del reconocido fichín, fue la inclusión de Diego Armando Maradona como una de las Leyendas disponibles para utilizar en los equipos. Una noticia que generó los aplausos de los fanáticos del juego de todo el mundo, pero que no le cayó nada bien al propio Diez, que decidió hacerle juicio a Konami, la empresa desarrolladora, porque no le pidieron permiso para utilizar su imagen.

El ex director de la selección se desayunó tarde de la noticia, ya que el videojuego está disponible desde septiembre del año pasado. Maradona aseguró a través de un posteo en su cuenta de Facebook que se enteró "ayer" (por el miércoles) de su existencia virtual: "Lamentablemente, mi abogado Matías Morla les iniciará las acciones legales correspondientes. Espero que no sea una estafa más", aseguró la leyenda.Sin embargo, desde la compañía asiática revelaron que los derechos de los protagonistas fueron suministrados por el club catalán, con quien la empresa estableció una alianza durante los próximos tres años con el objetivo de emplear las características de los jugadores que vistieron la camiseta blaugrana a lo largo de la historia. Además, no son los únicos: Liverpool, Borussia Dortmund, River, la Confederación Brasileña de Fútbol, Corinthians y Flamengo son sólo algunos de los que le dieron el sí a la empresa nippona.



Así se ve el mejor del mundo en su versión digital: