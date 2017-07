Los Redondos ya no se pelean por la música sino por un millonario acuerdo en Spotify

Luego de varias idas y vueltas, toda la discografía oficial del icónico Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota está disponible en los servicios de streaming musical más conocidos, como Spotify, iTunes, Apple Music/iTunes, Claro Música, Deezer, Google Play, iTunes, y otras.

Sin embargo, la polémica recién comienza. Hace dos semanas, Carlos “Indio” Solari, quien fuera vocalista de la banda platense, cuestionó la decisión que tomaron “Skay” Beilinson y Carmen Castro (alias “la negra Poli”) de permitir que The Orchard, empresa dedicada a la distribución de música independiente, gestionará la carga de los discos en todas plataformas dedicadas.

Solari expresó su opinión por carta, como suele ser su costumbre. Dijo haberse enterado de la novedad “por los medios de comunicación” y agregó: “No tengo ningún interés en que mis canciones queden, luego de tantos años de protegerlas, en manos de una multinacional. Estoy tratando de averiguar cómo sucedió y quienes dieron autorización para dar ese paso que atraviesa mis derechos. Cosa que parece estar poniéndose de moda a mi alrededor últimamente.” En este último párrafo, Solari sugiere la posibilidad de realizar acciones contra sus excompañeros.

Los discos disponibles son “Gulp!” (1985), “Oktubre” (1986), “Un baión para el ojo idiota” (1988), “¡Bang! ¡Bang!… Estás liquidado” (1989), “La mosca y la sopa” (1991), “Lobo suelto / Cordero atado” (1993), “Luzbelito” (1996), “Último Bondi a Finisterre” (1998) y “Momo Sampler” (2000).

Además, está disponible “En Directo”, considerado el “álbum pirata oficial”, que recoge fragmentos de los conciertos brindados en el Teatro de Verano de Uruguay y en el Estadio Obras Sanitarias de Argentina e incluye las versiones en vivo de populares canciones como “Nuestro amo juega al esclavo”, “Barbazul versus el amor letal”, “Yo no me caí del cielo”, “Héroe del whisky”, “La parabellum del buen psicópata”, “Maldición, va a ser un día hermoso”, “El blues del noticiero”, “Todo un palo”, “Unos pocos peligros sensatos”, “Criminal mambo”, “Rock para los dientes” y “Vamos las bandas”.

La novela de los millones

Después de muchas negociaciones, la primera vez que apareció la discografía de la mítica banda en los servicios de streaming fue en mayo de 2015. Esto duró hasta septiembre de 2016, cuando “por un cambio en las condiciones” (según Spotify), retiraron todos los discos. A pesar de esto, quedaron sextos entre los artistas argentinos más escuchados en la plataforma de streaming durante 2016 (detrás de La Beriso, Soda Stereo, Abel Pintos, Gustavo Cerati y Las pastillas del abuelo).

Para tener una idea del tamaño de la discusión, se puede hacer una rápida cuenta ad hoc. Las fuentes consultadas dicen que Spotify paga por cada canción que reproduce un usuario (más de 30 segundos) entre US$ 0,006 y US$ 0,0084 (no paga lo mismo por un usuario Premium que por uno gratuito). Sumando las primeras cinco canciones más reproducidas (“El pibe de los astilleros”, “Tarea fina”, “Esa estrella era mi lujo”, “Preso en mi ciudad”, “Un poco de amor francés”), se trata de más de 8,7 millones de reproducciones (que se dieron entre mayo de 2015 y septiembre de 2016). Es decir, unos US$ 73.000 de royalties solo por cinco canciones. Eso, multiplicado por todos los discos (10) –a 11 canciones por disco-, da US$ 1.600.000 (siendo MUY conservadores). Y, si el artista se lleva el 20% de ese dinero, da US$ 320.000 anuales. Una cifra nada desdeñable para llevarse, aunque tengan que dividirse ese dinero entre ellos.

Y, cabe aclarar, esto es solo lo que pueden llegar a sacar de una plataforma de streaming (la más popular, sí, pero las otras también suman).