Logró “colarse” en el VIP de un recital gracias a la Wikipedia

Intentar colarse al VIP de un recital o una fiesta al que uno no está invitado no es algo novedoso, ¿quién no lo ha intentado alguna vez? Pero Adam Boyd, un adolescente inglés, elevó este tipo de hecho a la categoría de arte.

El pasado viernes fue al recital de la banda The Sherlocks. Como llegó tarde, quedó bien atrás y ver el escenario era difícil, según contó en Facebook.

¿Su solución? Editar la entrada en la Wikipedia dedicada a la banda:

Agregó una línea en la que dice que es el primo del cantante principal de la banda y que los influenció a la hora de componer su primer single. Luego, si bien no lo dice directamente, cabe imaginar que le mostró la página al personal de seguridad encargada de cuidar el ingreso al VIP. ¡Y, como sí indica en su posteo en Facebook, logró entrar!

No es fácil probar la veracidad de los dichos de Boyd pero, en primer lugar, la foto que subió a Snapchat (y luego subió a su posteo en la otra red social) parece sacada dentro del VIP.

Fuente: Facebook Adam Boyd

Además, las capturas de pantalla que el portal Mashable tomó de la historia de edición de la entrada de The Sherlocks en la Wikipedia se condicen con lo que contó el adolescente:

Fuente: Mashable

La página que muestra la historia que muestra las sucesivas ediciones a la entrada de la banda muestra que efectivamente fue editada el viernes pasado a las 20.28 y que en dicha edición se incluyó el nombre de Boyd.

Fuente: Mashable

Bien jugado, señor.