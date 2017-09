Lenovo abre las inscripciones al Heroes of the Storm Legion Championship

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar en el Heroes of the Storm Legion Championship, un campeonato latinoamericano de eSports organizado por Lenovo que entregará más de 15.000 dólares en premios a sus ganadores. Además de la Argentina, participarán equipos de Colombia, México, Chile y Perú.

Los participantes competirán para demostrar que son los mejores jugadores de Heroes of the Storm, un popular videojuego competitivo de Blizzard, creadores de populares juegos como World of Warcraft y Overwatch.

Los países participantes serán Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, sus jugadores podrán inscribirse hasta el próximo 9 de septiembre de 2017 y así poder tener la oportunidad de llegar a la gran final en México, en donde se van a disputar un fabuloso premio.

Para inscribirse sólo hay que ingresar en: www.legionchampionship.com

¿Cómo funciona el Heroes of the Storm Legion Championship de Lenovo?

Hasta el sábado 9 de septiembre de 2017 cualquiera puede inscribirse al campeonato, con un equipo de 5 a 6 jugadores. Para elegir al ganador definitivo, los 4 mejores equipos de cada país se enfrentarán en una eliminatoria para seleccionar al equipo representante de su respectivo país. Con 5 equipos listos para ir a la final, se realizará una ronda entre subcampeones, para elegir a 3 equipos más que viajarán a México para la gran final. Así serán un total de 8 equipos seleccionados de los países participantes.

A principios de diciembre se disputará la gran final presencial en Ciudad de México, donde se conocerá cuál es el mejor equipo del campeonato de legionarios Lenovo.