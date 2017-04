Lejos de MTV, vuelve Alejo y Valentina en una "nueva era"

Muchos crecieron mirando a Alejo y Valentina via Internet. Se trató de una de las primeras producciones que despegaron exclusivamente gracias al éxito web, donde gozaban de status de culto entre los primeros navegantes de Internet del país.

Ahora, su creador, Alejandro "El LoCo" Syzkula, aseguró que este año volverá la popular serie a través de un canal de YouTube.“Ya no es más ‘nueva temporada’ sino ‘Nueva Era’ de Alejo y Valentina”, explicó Syzkula, en diálogo con el programa Noche De Necios que se emite por Radio Zónica y remarcó: “En 2017 vuelve Alejo y Valentina, eso lo puedo garantizar”. Además, dijo que está “preparando los capítulos clásicos para subirlos a ese canal”.

El creador explicó que en la ‘Nueva Era’ se desarrollará la historia de “Robert, el hijo de Alejo y Valentina, y cómo crece”.

Mientras tanto, Syzkula contó que no quiere volver a hacer la serie para la televisión porque su experiencia en MTV no fue la mejor. “En 2004 me mandaron un mail de MTV y me propusieron hacer cortos de dos minutos para pasar durante las propagandas. Como funcionaron bien me pidieron hacer la serie, de 13 episodios, y la primera temporada tuvo éxito así que hicimos otras tres”, recordó. Sin embargo, el final no fue el esperado. “Me pedían cambios que eran raros: modificar argumentos porque decían que cierto público no lo entendía. Y me hacían cambiar escenas de capítulos hechos, exclusivamente para ellos. Los modificábamos y seguían pidiendo cambios. Y era un quilombo, no había tiempo. Por eso creo que los últimos episodios de las últimas temporadas perdieron esencia y bajó el rating. Después de la cuarta temporada no me llamaron más”, aseguró.

También el creador de Alejo y Valentina explicó que, previo a hacer el proyecto con MTV, lo convocaron de VideoMatch, pero les dijo que no.

“Antes de MTV tuve contacto con Tinelli, que hacía VideoMatch en Telefe, pero no llegué a hacerlos porque tuvimos diferencia con la producción, porque querían modificar los guiones, hacer chistes sobre política y yo no me sentía bien haciéndolo así, por lo que opté por abandonar el proyecto”, dijo.

Finalmente, a Syzkula se le consultó por un histórico diferencial del programa. Es que en Alejo y Valentina los objetos tenían sus nombres escritos. Por ejemplo, el dibujo del auto tenía escrito “auto” arriba. ¿Por qué se le ponía “casa” a la casa o “TV” a la TV? “Porque a la casa no le puedo poner ‘TV’ o a la TV, ‘casa’”, explicó sabiamente.

