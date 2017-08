Invirtieron $10 millones para crear un e-Commerce pensado para geeks

A partir del crecimiento de los torneos de eSports en la región, principalmente en la Argentina, la compañía PC Arts decidió crear Arenas Game, un portal online de contenidos integral, que intentará mejorar el servicio de ventas por internet de productos para gaming y de cultura geek, haciendo hincapié en la post-venta.

“En Argentina se están dando determinadas condiciones que hacen necesario atender a ese público. El eSport está creciendo a nivel regional y ni hablar a nivel mundial. Además, la cultura geek muestra un crecimiento exponencial cada año”, explicó Angel Brozman, gerente Comercial de Arenas Game, en diálogo con Infotechnology

La idea del portal surgió hace más de un año, aunque el desarrollo estrictamente comercial del proyecto comenzó en marzo pasado.

Brozman detalló que “trabajan con una consultora llamada Suma Solutions, cuya plataforma es Vitex -usada por Frávega o Walmart para entregar los productos-, y es un proyecto que pertenece a la compañía PC Arts”.

“De todos modos, Arenas Game es un proyecto con una razón social distinta (Tiendas Digitales S.R.L). Aunque sí tenemos el apoyo del mayorista PC Arts que tiene, además, a Banghó y otras marcas”, completó.

El negocio del gaming en la Argentina

Según el Nosis, una fuente oficial, el año pasado sólo en la Argentina, ingresaron importaciones por más de 200 millones de dólares de sell-out para el segmento de gaming.

“El reporte de importaciones de Nosis detalló que hubo más de u$s 200 millones de sell out, es decir, ingresó mercadería por u$s 100 millones, pero si se le suma el IVA y el resto de los valores de ganancia de toda la cadena, son por lo menos unos u$s 200 millones que se vendieron de forma oficial en torno a todos los producto afines al gaming”, detalló Brozman.

“Además, si se le suma todos aquellos productos que ingresan de forma ‘no oficial’, es decir, por medios no formales, por lo menos hay que duplicar ese nivel. El universo es muy amplio y garantizar la atención y el soporte post-venta es a lo que apuntamos”, añadió.

Según Brozman, “es difícil hablar de una cifra actual de público gamer en la Argentina porque de acuerdo a qué consultora se le consulta existe mucha diferencia”.

“En realidad, se debe redefinir qué es el público gamer y el público geek, al que le gustan las series y tener las remeras o camisetas de sus personajes favoritos como, por ejemplo, de Star Wars o Game of Thrones. Más allá del videojuego de EA que saldrá muy pronto, la cultura de La Guerra de las Galaxias también viene por las películas, series y dibujos. Abarcaremos entonces ese universo, que está compuesto por millones de personas”, remarcó.

¿Qué se puede encontrar en el portal?

Tras su lanzamiento, Arenas Game cuenta con más de 500 productos y los creadores prevén triplicar esa cantidad antes de fin de año, lapso en el también planean invertir más de $10 millones.

“De esa cifra, más de la mitad, es decir, más de $5 millones estarán destinados a publicidad”, puntualizó.

La plataforma ya cuenta con todo el lineal de gaming PC, el lineal de consolas, periféricos, accesorios, videojuegos y, hasta el apoyo oficial de Xbox y PlayStation. “En unos meses seremos uno de los cuatro distribuidores oficiales que tendrá Nintendo Switch en el país”, adelantó.

En el sitio se encuentran productos disponibles de marcas como Alienware, Dell, Republic Of Gamer, Asus, Hyperx, Kingston, Banghó, Thermaltake, Nvidia, Asrock, WD, LG, ViewSonic, Gigabyte, Aourus, AMD, Intel, EA Sports, Activision, Konami, Adata, Seagate y Ubisoft entre otras.

“La segunda etapa es el desarrollo de la plataforma de contenido, que va a estar linkeada. La idea es que el usuario que quiera comprar un producto pueda ver la última review o el último tráiler del juego, por ejemplo”, añadió.

El portal ofrecerá también ofrecerá múltiples servicios para los usuarios tales como capacitaciones; meet & greet; streaming; garantías extendidas, gift cards de descuentos, entre otros beneficios.

En materia de comunicación, contará con comunidades, foros, blogs, y unboxings. Respecto de los servicios disponibles, se podrá acceder a eventos, torneos y ferias. Además, habrá equipos de juegos, y Gaming House.

El tercer lineal de Arenas Games será el de los coleccionables. “Por ejemplo, tendremos todo el merchandising oficial de cada uno de los juegos, el pendrive con el muñeco, y hasta estatuillas”, puntualizó.

“Es un proyecto serio, sano, en total somos unas 15 personas. La plataforma requirió que trabajáramos con una agencia, que son unas 10 personas, que se sumaron al equipo propio que se divide en marketing, venta, finanzas y más. Nuestra comunity manager Agustina Cerrudo, trabajó en Blizzard y Nvidia. Cada uno de los perfiles de los compañeros que integran este proyecto es especialista en su área. Y tenemos experiencia en el mundo del gaming”, contó Brozman.

La competencia

En la actualidad, existen cadenas que también ofrecen dispositivos tecnológicos o, incluso, categoría de productos para el gaming.

“Hay cadenas que son monstruos y que ya cuentan con una categoría específica de gaming. Pero no tienen una especialización en el tema como nosotros, que tenemos un servicio especializado de venta y también de post-venta. “Hasta ahora no existía un especialista en gaming en la Argentina. En los Estados Unidos está GameStop, que es nuestro norte, con todas las limitaciones y oportunidades que marca el mercado argentino”, se diferenció.

“Tenemos disponibilidad de diferentes formas de pago y la logística adecuada para enviar los productos a todo el país. El portal tiene una navegación sencilla e intuitiva y un menú amigable con un criterio de agrupación lógico para la comunidad de fans de los videos juegos y los e-Sports”, completó.

