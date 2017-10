En Argentina, una exposición de videojuegos repartirá más de $ 360 mil en premios

En línea con el crecimiento exponencial del gaming argentino en los últimos años, los organizadores de Argentina Game Show (AGS) Coca Cola For Me 2017, la feria de tecnología y videojuegos más importante del país, se preparan para que esta nueva edición supere todos los récords alcanzados en 2017.

En principio, esta tercera edición de AGS tendrá unos 360 mil pesos en premios, cifra que marca un crecimiento exponencial respecto a los $ 150 mil repartido el año pasado.

La exposición, que volverá a abrir sus puertas el 27, 28 y 29 de octubre en el complejo Costa Salguero, contará con más 60 marcas expositoras vinculadas de algún modo con el mundo de la tecnología, lo que permitirá un crecimiento del 50% en la magnitud del evento.

Para este año, se estima que unas 25.000 personas disfrutarán de la impactante puesta en escena que suele brindar la feria, es decir, unas 5000 asistentes más en comparación con el año pasado.

Durante los tres días, los gamers argentinos podrán probar juegos que aún no salieron, competir, participar de diferentes sorteos, y disfrutar de competiciones de Cosplay (disfraces), entre otras actividades.

Entre los casi 50 juegos que se podrán probar se destacan: Mario + Rabbids Kingdom Battle; Assassin’s Creed Origins; South Park: Retaguardia en Peligro; Clash Royale; Forza Motosport 7; PES2018; NBA 2K 18; Call of Duty: WWII; Crash Bandicoot N. Sane Trilogy; Cruz Brothers; Dead Rising 4; y Destiny 2.

También podrán disfrutarse títulos como Detroit: Become Human; Dissidia Final Fantasy NT; Dragon Ball FighterZ; Far Cry 5; FIFA 18; Gran Turismo Sport; Hob; Horizon Zero Dawn; Keen; Knack 2; Monster Hunter: World; Necroscope; Ni no Kuni II: Revenant Kingdom; No Heroes Here; y Uncharted: The Lost Legacy.

Además, los presentes podrán observar los torneos de Modern Combat Versus Mobile; Paladins; Overwatch; FIFA18; Injustice 2; League of Legends; Rainbow Six Siege; Tekken 7; Hands of the Gods; Hearthstone; Smite; Counter Strike GO; y Just Dance 2018.

Asimismo, habrá juegos de Realidad Virtual para PlayStation como Batman: Arkham VR; Moss; PlayStation VR Worlds; Resident Evil 7 biohazard; Star Child; The Inpatient; y The Persistence.

En la exposición habrá dos escenarios: El principal, denominado Coca Cola For Me, contará con una pantalla de unos 20 metros, mientras que en el escenario de eSports habrá 3 pantallas, de unos 7 metros de largo cada una.

Además de los juegos, el Cosplay tendrá un lugar

En el caso del exitoso League of Legends, el torneo propio de Cosplay brindará un premio de u$s 1.000.

También habrá un concurso de Cosplay Blizzard (1er puesto: Overwatch Reaper Statue de Blizzard Collectibles; mientras que el 2 y 3 se llevarán Merchandising oficial de Blizzard) y otro de Cosplay Argentina Comi Con (cuyos premios aún no fueron anunciados).

¿Quiénes será los invitados internacionales?

Se destaca la presencia del actor Temuera Morrison, que interpretó al personaje de caza-recompensas Jango Fett en Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones (2002).

Morrison también es conocido por ser la voz en los títulos de Electronic Arts y DICE, Star Wars Battlefront I y II.

Otro de los invitados especiales será José Araiza productor de Assassin’s Creed Origins, el último título de la saga de Ubisoft, que aún no salió al mercado.

Carolina Ravassa, doblajista de SOMBRA personaje de Overwatch, uno de los títulos más emblemáticos de Bllizard Entertainment, también estará presente en la feria.

La jornada del viernes 27 comenzará a las 14 y concluirá a las 20. En tanto, el sábado 28 y domingo 29, la exposición abrirá sus puertas a las 10 y las cerrará a las 20.

El valor de las entradas, que se pueden adquirir en Ticketet.com, asciende a $ 350 para una sola jornada, para sábado y domingo, $ 600; mientras que para las tres jornadas asciende a $ 750.