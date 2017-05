El "hacker" que le salvó millones a las empresas, obligado a mudarse

Marcus Hutchins es un joven de 22 años que trabaja en una compañía de seguridad informática. Eso lo sabemos porque decidió hablar con la prensa y contar cómo pudo desactivar el malware WannaCry que estaba infectando las computadoras del NHS británico (el servicio de salud nacional, por sus siglas en inglés). Hoy, el joven "héroe" de Internet se vió obligado a mudarse por el constante acoso que reciben el y sus afectos.

Tras el episodio de la pandemia de ramsonware, @MalwareTechBlog (la cuenta anónima de Twitter del joven experto) ocupó los titulares rededor del mundo, pero fue especialmente la prensa británica quien intentó encontrar la identidad del experto. Aunque no hay información personal en su cuenta de Twitter ni en su blog, los periodistas lo relacionaron con un informático de 22 años.

El joven sólo aceptó hablar con Associated Press con quienes acordó revelar su identidad: el héroe del día se llama Marcus Hutchin y actualmente es un empleado de la compañía Kryptos Logics. En la entrevista detalló que a él le hubiera gustado permanecer en el anonimato.

For the record I don't "fear for my safety", I'm just unhappy with trying to help clear up Friday's mess with the dorbell going constantly. — MalwareTech (@MalwareTechBlog) 15 de mayo de 2017

El experto declaró en su cuenta de Twitter que los periodistas de los tabloides británicos fueron especialmente insistentes. "Investigaron a mis amigos, les ofrecieron dinero para que den información de mi pareja, a uno lo fueron a buscar a su casa", declaro molestó el informático. Consideró que a esos medios no les importa la historia sino los detalles detrás de los personas involucradas.

Hutchins fue bajando la intesidad de sus comentarios y matizándolos, "no quiero una caza de brujas conta los periodistas. Algunos hacen un excelente trabajo" manifestó. Incluso se permitió bromear con un regalo: una maqueta a tamaño real de un personaje de la serie The IT crowd que retrata la vida de quienes trabajan en IT en las compañías. "Con esto puedo huir de casa sin que se enteren los periodistas" , comentó sobre la fotografía.

Thankfully @kurtisebearUK and @MabbsSec got me a gift so I can sneak out of the house without journalists realising I've left. pic.twitter.com/aKpGmb6ZNL — MalwareTech (@MalwareTechBlog) 16 de mayo de 2017