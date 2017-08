El bolívar blue ya vale menos que el oro virtual de un videojuego

La crisis venezolana se hace sentir en las arcas del país bolivariano, al punto de que conviene invertir en una moneda fictia de un videojuego que en el bolívar paralelo.

Esta idea se viralizó cuando KalebPrime, quien dice ser ciudadano venezolano, publicó en Twitter un comparativo entre el bolívar venezolano y el oro de World of Warcraft, el juego online masivo, en base a los valores que se manejan en el mercado negro del país respecto a la equivalencia de su moneda frente al dólar. En ese sentido, el cálculo realizado el 14 de julio reveló que en el mercado negro de Venezuela el tipo de cambio era de $8493.97 Bs.F (Bolívar Fuerte) por US$1, lejos de lo que maneja oficialmente el gobierno del país cuyo tipo de cambio es de $10 Bs.F por $1 USD; de esta manera esa cantidad era necesaria para hacerse de un dólar y al trasladar eso al entorno de World of Warcraft reveló que para obtener $1 USD se necesitaban 8385g (piezas de oro).

It happened again, WoW gold is worth more than the Venezuelan Bolivar.



Black Market: Bs.F 8493.97 per USD



WoW Token: ~8385g per USD. pic.twitter.com/Il7TVqYNsH