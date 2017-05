El "Oscar de los desarolladores" por primera vez en Buenos Aires

En la última semana de mayo, Buenos Aires será la sede de uno de los más antiguos y respetados eventos académicos del mundo tech: se concretará la 39° edición internacional de la Conferencia Mundial de Ingeniería del Software –ICSE 2017- . Y sus organizadores locales están corriendo a destajo para asegurar que los 1100 asistentes anotados, que llegarán desde los cinco continentes se vayan satisfechos de este evento que, por primera vez, se realiza en un país de América Latina.

"Es un honor y un reconocimiento a la investigación en esta materia en Argentina, el hecho de que este destacado evento académico se haga en Buenos Aires", le dijo con entusiasmo a Infotechnology el doctor Sebastián Uchitel, General Chair de la Conferencia y –además- actual Director del Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación que funciona en UBA/CONICET.

Esta conferencia es muy antigua ya que lleva cuatro décadas ininterrumpidas de tradición, algo que -para una disciplina científica relativamente joven como es la informática- es una larga trayectoria.

"El objetivo de las charlas, plenarios y workshops que convocan a los ingenieros y especialistas más destacados del mundo tech es analizar y discutir cómo hacer para poder programar más y mejor software, de una manera más económica, en menos tiempo y –sobre todo- con productos que contengan menos errores". Parámetros cada vez más importantes, tomando en cuenta que -en la sociedad digital- todo tiene, utiliza o se apalanca en el software.

¿Quiénes vienen a la ICSE? Investigadores de todo el mundo desarrollado, desde EE.UU. y Europa. Pero, de acuerdo a los tiempos globales, también llega un contingente de más de 100 investigadores chinos y un grupo numeroso de la India. Y por supuesto se suman expertos de países limítrofes.

"También llegan muchos profesionales que trabajan regularmente en las grandes empresas globales productoras de programas y soluciones, interesados en ver cuáles son las perspectivas y tendencias de este segmento en los próximos diez, años. De Argentina participan unas cien personas", aseveró Uchitel.

ICSE 2017 es, también, un imán de actividad académica de avanzada: "se presentaron más de 600 trabajos y posters técnicos que –para ganarse un lugar en la Conferencia - debieron sortear altas barreras. De hecho, la tasa de aceptación de papers presentados en esta edición es del 17%. O sea que apenas uno de cada 5 propuestas lograron ser admitidas para ser expuestas".

El costo de la calidad

Algo que concentrará buena parte de las discusiones es el testeo de software y como lograr mejorar la calidad del producto final. "Hoy las grandes organizaciones generan millones de líneas de código y se calcula que el 50% del esfuerzo del desarrollo de software se pierde en testear y corregir errores. O sea que cualquier cosa que logre disminuir esos índices problemáticos bajaría los costos y mejoraría la producción".

El testeo de código no solo es cada vez más complejo sino que es un trabajo que todavía, se hace en forma manual. Por lo tanto, la posibilidad de automatizar esas tareas sería sumamente atractiva. Justamente en la ICSE 2017 se discutirán parte de esas opciones de automatización, que ahora son posibles, por ejemplo aplicando técnicas de Big-Data, para descubrir como programar en forma más efectiva evitar, de movida, errores recurrentes en los que se caen al momento de codear.

Recurriendo al Big-Data para revisar versiones anteriores y cada mejora de software, trabajando sobre repositorios de código y bases de datos con los emails intercambiados por los programadores durante un desarrollo más otras informaciones similares, "permite que podamos descubrir con antelación cuales son los puntos flacos y los problemas recurrentes que se repiten a la hora de programar. Y eso nos ayudaría en mucho a prevenirlos".

En primer persona

Los principales expositores que conforman el panel de expertos, y se encargaran de las charlas principales, son:

* Mike Milinkovich

Open Collaboration, the Eclipse Way, director de Eclipse Foundation y está en el Board del Open Source Initiative (OSI), en el Comité Ejecutivo del Java Community Process (JCP), y es observador del Comité del OpenJDK.

* Moshe Vardi

Es George Distinguished Service Professor in Computational Engineering and Director of the Ken Kennedy Institute for Information Technology en al Universidad Rice University. Recibió 3 IBM Outstanding Innovation Awards, Autor de más de 500 papers y dos libros.

* Pamela Zave

Profesora de la Universidad de Maryland y AT&T Laboratories--Research y Princeton University.

* Tom Ball

Investigador principal y manager de Microsoft Research. Actualmente su foco de trabajo es CS education y Microsoft MakeCode platform for programming with physical computers (www.makecode.com).