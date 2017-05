El CEO de Snapchat admitió "no querer crecer en países pobres"

"Esta app es sólo para gente rica", aseguró en 2015 Evan Spiegel, el CEO de Snapchat. Luego redobló la apuesta: "No quiero que se expanda por países pobres como India y España", algo que no cayó nada a muchos de los usuarios de la red social de contenido efímero y que puso más en jaque las relaciones públicas de Snap Inc., la empresa matriz de la aplicación furor entre los adolescentes y jóvenes adultos. Todo esto sucedió en 2015, pero recién sale ahora a la luz. Todo por un caso judicial.

Anthony Pompliano es el ex trabajador de Snapchat que hoy está en una pelea judicial con la empresa. El ex Facebook aseguró en una entrevista realizada en la revista Variety que el CEO de Snapchat, Evan Speigel, dijo que la aplicación estaba pensada sólo para ricos. De hecho, según las palabras del empleado, Snapchat no quiso hacer el más mínimo énfasis en España y la India, que fueron calificadas por Speigel como como “países pobres”. Pero eso no fue todo.

Según las palabras del ex empleado, el máximo responsable de Snapchat trató de vender la empresa a sus inversores, y para eso maquiló las métricas de la aplicación. Pompliano asegura que esas cifras fueron falseadas, dando números de usuarios diarios erróneos. Por poner un ejemplo, Snapchat aseguraba que el 87% de los usuarios que accedían a la app completaban su registro, aunque esa cifra no llegaba al 40%. Y yendo más allá, de esos 40% de registros, solo mantenían a un 20%.