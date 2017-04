Del anonimato a ganar millones: cómo es el negocio de ser influencer

El sitio Forbes presentó, por primera vez, una lista de los más importantes influencers del mundo en medios sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Entre los 30 que conforman la lista completa suman más de 250 millones de seguidores y ganan millones de dólares. Un solo video de Youtube puede significar ganancias por US$ 300.000 y en caso de algunos influencers muy activos pueden llegar a producir un video por día.

En su mayoría, los influencers son personas de a pie que logran generar un engagement muy fuerte con su audiencia a través de contenidos multimedia en redes sociales. Algunos, apasionados por la estética o la salud, se dedican al fitness y presentan videos con rutinas para sus seguidores. Y funciona muy bien. De acuerdo a un estudio de 2015 de Nielsen, en Internet, 83% de las personas confía más en las recomendaciones de otros usuarios que en la publicidad tradicional de las empresas. Incluso, 42% prefiere lo colaborativo antes que las acciones en redes sociales de las compañías.

Eso explica los números que presenta el listado de Forbes para las categorías de Fitness, Home y Beauty, que conforman la primera tanda de una listado que se completara a fin de año y va a incluir más categorías como videojuegos y humor.

La líder del mundo fitness en redes sociales es Kayla Itsines. De sólo 25 años, esta australiana tiene más de 11 millones de seguidores en Facebook y cerca de 7 millones en Instagram, además de una App (“Sweat With Kayla”) que generó en 2016 US$ 17 millones.

Debido a un problema de infertilidad que podría mejorar con el deporte, la influencer se dedicó al gym. Luego de graduarse como personal trainer llevó los métodos que aprendió en su trabajo diario a las redes sociales.

Así son muchas historias de influencers. Zoe Sugg, que lidera el ranking en lo que a estética se refiere, trasformó su pasión por el maquillaje y la belleza en un negocio millonario. Sugg estaba trabajando como aprendiz en una empresa de diseño de interiores cuando creó su blog "Zoella", en febrero de 2009. A finales de ese año, ya tenía mil seguidores y en septiembre de 2015 había recibido más de 540 millones de visitas totales. Los tips de moda, belleza, estilos de vida y el éxito del blog, la llevaron a subir videos a su canal de YouTube en 2009.

Hoy, a los 27 años, tiene un ejército de más de 11 millones de seguidores en Youtube. También creó una exitosa línea de productos cosméticos y su primera novela “Girl Online” rompió récords de venta en su primera semana.

Finalmente, la líder de la categoría home y diseño es Grace Bonney. Es la creadora del blog de diseño "Design Sponge", del que se desprende su cuenta en Instagram. El contenido versa sobre cómo preparar platos sencillos, aporta tips viajeros y de diseño de interiores, e incluso cuenta historias de éxito de pequeños empresarios. Bonney renueva sus redes sociales entre 4 y 5 veces al día, y tiene por lo menos 1.000.000 de usuarios atentos a sus posts. Es periodista y colaboradora en varias revistas y programas entre los que incluyen "The Martha Stewart Show".

Today we're ogling spiral staircases & man, they're just so good in almost any space... https://t.co/fwq2aBeuI2 pic.twitter.com/GSyN2XcJSR