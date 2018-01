Cuáles son los 5 libros que inspiraron los negocios de Elon Musk

Elon Musk es una de las figuras más representativas de la nueva oleada de emprendedores jóvenes. El sudafricano confirmo en varias oportunidades que una de sus guías más importantes, tanto en los negocios como en su vida personal, son los libros.



El Señor de los Anillos











Cuando el emprendedor era joven y vivía en Petroria, Sudáfrica, sufría de bullying. Lo llamaban Muskrat. En una entrevista con The New Yorker, Musk explicó que en su soledad, leyó mucha fantasía y ciencia ficción. Esos libros, especialmente "El señor de los anillos" de J.R.R. Tolkien - formó la visión para su yo futuro. "Los héroes de los libros que leo siempre sentían el deber de salvar el mundo", le dijo al medio.L







La guía del autoestopista galáctico





Musk afirma haber tenido una "crisis existencial" cuando tenía entre 12 y 15 años, tras haber incursionado en lecturas de filósofos como Friedrich Nietzsche y Arthur Schopenhauer entre otros. Pero luego se encontró con "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy", una comedia interestelar de Douglas Adams. En el libro, una supercomputadora encuentra que la "respuesta" a una vida significativa es el número 42, pero la pregunta nunca fue resuelta. "Si puede formular correctamente la pregunta, entonces la respuesta es la parte fácil", dijo Musk respecto a qué le enseño este libro. "Entonces, en la medida en que podamos comprender mejor el universo, entonces podemos saber mejor qué preguntas hacer".







Benjamin Franklin: una vida americana

Para Elon Musk, el prócer norteamericano fue uno de los más grandes emprendedores. "En su biografía puede verse claramente, empezó de la nada", dijo en una conferencia que se dictó en la fundación en nombre del político norteamericano. Para el emprendedor, Franklin es uno de sus ídolos y referente.







De cero a uno: cómo inventar el futuro

En la década de 2000, cuando Musk estaba trabajando en la startup de pagos X.com, que peleaba directamente con PayPal, cofundado por Peter Thiel, un hombre que ahora es un inversor multimillonario. Entonces, cuando Thiel sacó su libro sobre la filosofía de la startup, Musk naturalmente lo respaldó. "Peter Thiel ha creado múltiples empresas innovadoras, y 'De cero a uno' muestra cómo", dice.

Howard Hughes, su vida y su locura





En una reciente entrevista con CNN, Musk dijo que acababa de terminar "Howard Hughes" de Barlett y Steele, una biografía del excéntrico cineasta y magnate de la aviación, que se volvió un poco loco al final de su vida. Según el emprendedor, la lección a aprender es que no hay que perder de vista los objetivos ni dejarse obsesionar por los proyectos propios.