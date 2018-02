Bill Gates es "el hombre más sabio del mundo" pero no sabe cuánto sale ir al súper

Se dicen muchas cosas de Bill Gates, quien por mucho tiempo tuvo en sus manos el título del hombre más rico del mundo. Que ama la filantropía. Que sus decisiones de negocios en los 90 fueron cuestionables. Que sus libros recomendados son siempre los best-sellers del año. Y, también, que está entre los role-models más sabios del mundo; una persona cuyos consejos siempre están entre las notas más leídas de los diarios.

Lo cierto es que, por más astucia para los negocios e inteligencia emocional que posea, no siempre está al tanto de las cosas más mundanas. Así lo probó ayer cuando asistió al programa de la conductora estadounidense Ellen DeGeneres. Gates fue al programa para hablar sobre cuestiones cercanas a su corazón: por ejemplo, cómo la fundación que fundó con su esposa para actividades caritativas había comenzado nuevos proyectos en África.

Pero la conversación fue relegada al entretenimiento. Promediando la charla, DeGeneres --conocida por su estilo desfachatado en entrevistas-- le propuso jugar a un juego. El invitado tenía que adivinar cuánto salían determinados productos de supermercado. "¿Hace mucho que no vas al súper?", le preguntó la conductora. "Hace un tiempito...", dijo, riéndose.

¿Cómo le fue?

El resultado no fue el esperado, para felicidad de DeGeneres y para la risa del público presente que, pese a las dificultades, ayudó al empresario a adivinar correctamente cuando se pasaba de precio.

Le preguntaron, por ejemplo, el precio de un paquete de arroz. "US$ 5", dijo (unos $100 a cambio de hoy). En realidad, la respuesta era mucho más humilde.

Salía US$ 1 (unos $23 a cambio de hoy)

Lo cierto es que el juego no terminó ahí. Le preguntaron por el precio de unas pizzas congeladas y dijo el irrisorio precio de US$ 22 ($440). En realidad, el precio era de casi US$ 9 ($180).

¿Lo bueno? A pesar de que no acertó casi ninguna cifra, la audiencia se llevó un regalo adicional: Ellen hace un especial, una vez al año, en el que, por 12 días, regala cosas especiales. Aunque faltan muchos meses para diciembre --cuando se filma el especial-- toda la audiencia que ayudó a Bill Gates volverá a viajar a Los Angeles para conseguir algunos de los regalos que DeGeneres regala cada año.

Acá podés ver el video completo. (¡Está en inglés!)