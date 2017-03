A la cárcel por tuitear con humor sobre el terrorismo

"Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella", "ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial", "Película: A tres metros sobre el cielo. Producción: ETA films. Director: Argala. Protagonista: Carrero Blanco. Género: Carrera espacial". Lo que parecen comentarios humorísticos en marcado tono de humor negro, le costarán un año de cárcel a una tuitera del viejo continente conocida como Cassandra. En un fallo inédito, la Audiencia Nacional condeno a la tuitera a un año de prisión por delito de humillación a las víctimas del terrorismo. El tribunal considera que sus comentarios constituyen "desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta" a personas que han sufrido "el zarpazo del terrorismo", y supone una actitud irrespetuosa y humillante.



Luis Carrero Blanco fue un fue un militar y político español, cercano al franquismo, que fue asesinado por la ETA.

La sentencia concluye que no resulta convincente la declaración prestada por la tuitera durante el juicio, celebrado el pasado 22 de marzo, cuando intentó situar sus comentarios en tono humorístico y en calve de ironía. La Sala considera que existió "burla y mofa a una víctima del terrorismo", pese a que el atentado sufrido por Carrero Blanco tuvo lugar hace más de 40 años.

El tribunal considera que los hechos son constitutivos de delito, señalando a la tuitera como autora de los mismos "por su directa, material y voluntaria ejecución". En este sentido, y amparándose en sentencias del Tribunal Supremo, la Sala advierte de que se trata de "perseguir conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas, al tiempo que incrementan el horror de sus familiares".

La sentencia deja constancia de que estos hechos "producen perplejidad e indignación en la sociedad" y "merecen un claro reproche penal". Es más, advierte de que la humillación a las víctimas del terrorismo "golpea sentimientos de solidaridad de la comunidad que en todo delito de terrorismo percibe un ataque a la convivencia pacífica construida entre todos". "Supone una lesión a su dignidad humana", alega el tribunal.

En cuanto a la libertad de expresión, la Sala considera que este derecho "no puede servir de cobertura a la exteriorización de expresiones que contengan un manifiesto desprecio hacia las víctimas del terrorismo, en tal grado que conlleve su humillación".

Mientras tanto, la tuitera se lamenta y afirma que este caso "le arruinó la vida".

No sólo me quedo antecedentes, me han quitado el derecho a beca y destrozado mi proyecto de ser docente. Me han arruinado la vida.