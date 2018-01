Imagine Lab lanzó convocatoria de emprendedores e invertirá hasta US$ 100 mil en proyectos tecnológicos

Imagine Lab lanzó en la Argentina la primera convocatoria para buscar emprendedores tecnológicos que deseen convertir sus ideas en negocios. Los proyectos podrán ser presentados hasta el 30 de enero de 2018 y para participar, sólo deberán ingresar en www.imaginelabargentina.com y postularse en línea.

De acuerdo a lo informado a través de un comunicado, las 50 startups que resulten seleccionadas por Imagine Lab tendrán la oportunidad de recibir entrenamiento y capacitación para validar la oportunidad de los negocios que proponen sus ideas. Luego se elegirán diez, en los cuales la compañía invertirá hasta US$ 10.000 para que puedan armar o mejorar su prototipo. En la siguiente etapa, serán cuatro los proyectos que reciban hasta US$ 15.000 más, para comenzar a traccionar ventas e involucrarse al proyecto con mayor dedicación. Finalmente se nominarán a los dos finalistas que reciben nuevamente fondos; en este caso US$ 75.000 para acelerar el crecimiento de sus negocios, accediendo a un programa de acompañamiento de 12 meses con la posibilidad de trabajar en las oficinas de Imagine Lab.