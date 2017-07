ECI 2017 – Escuela de Ciencias InformáticasECI 2017

Este año los cursos ECI cubren un amplio espectro dentro de las Ciencias de la Computación, tomando tópicos tales como: Composición de comportamientos automáticos en distintos dispositivos, Inteligencia Artificial aplicada a Neurociencia y Habla, Sistemas de grandes datos, Programación Concurrente, Computación Cuántica y Experimentación en Internet.

La 31º edición de la Escuela de Ciencias Informáticas, ECI 2017, se llevará a cabo desde el 24 al 29 de julio, en el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Este año los cursos ECI cubren un amplio espectro dentro de las Ciencias de la Computación, tomando tópicos tales como: Composición de comportamientos automáticos en distintos dispositivos, Inteligencia Artificial aplicada a Neurociencia y Habla, Sistemas de grandes datos, Programación Concurrente, Computación Cuántica y Experimentación en Internet.

Hasta el 21 de julio inclusive se encuentra abierta la inscripción a los cursos. Cada curso tiene una duración de 15 horas en total (3 horas por día). Para esta edición están confirmados los siguientes cursos:

Turno Mañana 9 a 12 hs.

M1: “Bayesian Models in Machine Learning” Lukáš Burget. Brno University of Technology. República Checa. Idioma: Inglés.

M2: “Internet-scale Experimentation” Fabián E. Bustamante . Northwestern University. Estados Unidos. Idioma: Castellano.

M3: “Fundamentos de lenguajes para computación cuántica” Alejandro Díaz-Caro. Universidad Nacional de Quilmes – CONICET. Argentina. Idioma: Castellano.

http://www.dc.uba.ar/events/eci/2017/cursos/DiazCaro_programa.pdf

Turno Tarde 14 a 17 hs.

T1: “Machine learning for analyzing neuroimaging data from natural stimulus experiments” Alex Huth. UC Berkeley. Estados Unidos. Idioma: Inglés.

T2: “Topología de Internet: análisis y modelado” José Ignacio Alvarez-Hamelin. Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires – CONICET. Argentina. Idioma: Castellano.

T3: “Big Data Systems” Pramod Bhatotia. School of Informatics, University of Edinburgh. Reino Unido. Idioma: Inglés.

Turno Noche 19 a 22 hs.

N1: “Clasificación de estados cerebrales utilizando neuroimágenes funcionales” Enzo Tagliazucchi. Brain and Spine Institute. Paris, Francia. Idioma: Castellano.

N2: “Concurrency in the 21st Century: It´s Weak!” Gustavo Petri. IRIF -Paris Diderot – Paris 7. Francia. Idioma: Castellano.

N3: “Automatic Behavior Composition of Behaviors — From Devices to Smart Houses” Sebastián Sardiña. RMIT University. Australia. Idioma: Castellano.

Todos los cursos se desarrollarán desde el Lunes 24 al Viernes 28/7. Se otorgará certificado de asistencia concurriendo al 80% de las clases. El certificado de aprobación estará sujeto a una evaluación final cuya modalidad es elegida por cada profesor (en caso de tomarse un examen presencial, éste será el Sábado 29/7).

INSCRIPCIÓN

La inscripción a los cursos se realiza del 12 de junio al 21 de julio. La inscripción es obligatoria para todas las categorías. Los cupos son limitados y la vacante se reserva con el pago del arancel.

Más información: http://www.dc.uba.ar/events/eci/2017